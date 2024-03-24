桃園警分局前警匪爆槍戰 1員警左肩中彈送醫 嫌犯落網

昨天深夜有名男子無故持槍至桃市桃園警分局景福派出所前開槍挑釁，桃園警方立刻攔截圍捕，警匪追逐的過程中雙方爆發槍戰，桃園分局警網總共開12槍，其中有名警員在埔子派出所對街遭男子擊中左肩，緊急送往林口長庚醫院救治，目前嫌犯已遭逮捕，至於開槍原因仍在釐清調查中。

臉書粉絲社團「桃園爆報」在昨天深夜11點23分po 文示警，「請大家不要往力行路警察局那邊去，剛剛警察被開槍，目前警局前已封閉了，請大家小心點，目前知道一名警察中彈」，有許多網友回應，「剛剛聽鄰居說好像是歹徒對著警局開槍，有警察中彈」、「好幾聲槍響」、「剛才力行路好幾台警車偵防車機車救護車跑來跑去」