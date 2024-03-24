桃園警分局前警匪爆槍戰 1員警左肩中彈送醫 嫌犯落網

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

昨天深夜有名男子無故持槍至桃市桃園警分局景福派出所前開槍挑釁，桃園警方立刻攔截圍捕，警匪追逐的過程中雙方爆發槍戰，桃園分局警網總共開12槍，其中有名警員在埔子派出所對街遭男子擊中左肩，緊急送往林口長庚醫院救治，目前嫌犯已遭逮捕，至於開槍原因仍在釐清調查中。

臉書粉絲社團「桃園爆報」在昨天深夜11點23分po 文示警，「請大家不要往力行路警察局那邊去，剛剛警察被開槍，目前警局前已封閉了，請大家小心點，目前知道一名警察中彈」，有許多網友回應，「剛剛聽鄰居說好像是歹徒對著警局開槍，有警察中彈」、「好幾聲槍響」、「剛才力行路好幾台警車偵防車機車救護車跑來跑去」

據了解，桃園分局1名警員在桃園區力行路280號前遭歹徒持疑似改造槍枝射中左肩，歹徒在富國路、永安路口曾遭擊中，但由於歹徒身著防彈背心，因此遭擊中部位僅有紅腫，目前已遭逮捕帶返警所調查中，詳細原因仍待釐清。

位於桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩意外中彈，緊急送往林口長庚救治，至於開槍歹徒已遭控制帶返警所釐清原因。圖／桃園爆報提供
位於桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩意外中彈，緊急送往林口長庚救治，至於開槍歹徒已遭控制帶返警所釐清原因。圖／桃園爆報提供
位於桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩意外中彈，緊急送往林口長庚救治，至於開槍歹徒已遭控制帶返警所釐清原因。記者陳恩惠／翻攝
位於桃園市桃園區力行路的桃園警分局，昨天深夜爆發警匪槍戰，其中有名警員左肩意外中彈，緊急送往林口長庚救治，至於開槍歹徒已遭控制帶返警所釐清原因。記者陳恩惠／翻攝

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