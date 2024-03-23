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清潔隊見女坐駕駛座不動 警到場車門一開 她坐墊有針筒
新北市林口區一名清潔隊員，今天上午在新北市林口區東湖路一處空地路旁，發現一女子坐在車內一動也不動報警協處。警方到場打開車門，赫見女子已死亡多日，勘驗她車內有毒品、吸食器，坐墊有兩支針筒，研判應是吸毒過量暴斃，現場排除他殺嫌疑。警查死者為徐女通知家屬指認沒有疑義，後續待檢警相驗釐清死因。
據了解，死者徐姓女子（39歲）有多項前科的她家住桃園，數日前她把車停靠在新北市林口區東湖路75巷15號旁空地，便沒再離開車內。今天上午近10時許，一名清潔隊員路過，發現徐女坐在車內一動也不動，趨近一看狀似已經死亡，趕緊打電話通報警方到場。
警、消獲報派員趕抵打開沒上鎖車門，經檢視徐女已明顯死亡，警方勘驗現場沒有外力介入跡象，車內發現有玻璃球、針筒、毒品海洛因，死者臀部坐墊處則有兩支針筒，研判是吸毒過量暴斃。
警以車籍資料確認死者身分，循線通知死者家屬到場指認，目前家屬沒有疑義，後續待檢警相驗後釐清真正死因。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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