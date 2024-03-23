就快要下班了 南警還是攔查可疑車輛 查獲百餘公克毒品

台南市警四分局育平派出所警員鄭詠心剛分發至派出所，跟著學長林煜珽、師父尤四海執行凌晨2時至4時巡邏勤務，林、尤於03時58分在安平區建平七街攔查可疑轎車，在29歲莊姓男駕駛身上查獲咖啡包22包、重134.5公克，交班前一刻仍積極盤查，也讓鄭詠心上了一課。

警員鄭詠心是警專41期畢業，分發至第四分局育平派出所，實務訓練中跟著警員尤四海學習，初生之犢不畏虎，跟著師父屢屢查獲通緝犯、毒品案件，表現亮眼。

今天凌晨執行巡邏，眼見就要交班，學長林煜珽、師父尤四海發現可疑車輛，依然積極盤查，進而查獲超過100公克的二級毒品咖啡包，欽佩不已，立刻跟前跟後，警戒、製作文書，從實戰中學習豐富經驗。全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。