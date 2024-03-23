10條通緝犯拒檢逃 警追5分鐘 他人車卡困地下道遭逮

陳姓男子身揹10條通緝四處藏躲，這個月21日下午他人車紅線違停在新北市新莊區建國一路上，轄區警巡邏經過趨前盤查，陳男拒檢開車快速逃逸。警通報攔截追捕，5分鐘後陳男卡困新樹路地下道，陳男棄車逃跑遭警壓制逮捕，經附帶搜索身上查獲毒品，一併帶回查辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，陳姓男子（52歲）因毒品、竊盜、交通過失傷害等案，從去年2月至去年11月，陸續被基隆、新北、桃園等院、檢發布10條通緝，其中3案被判刑2年1個月，卻未依規定報到入監服刑，陳男四處藏躲以打零工維生。

這個月21日下午1時許陳男開著一輛租賃車，紅線違停在新北市新莊區建國一路24號前。轄區新莊警分局光華所員警巡邏經過趨前盤查，不料，陳男見警心虛，猛踩油門迅速飆離，員警趕緊無線電通報線上警力攔截圍捕。

警尾後追捕，只見陳男一路逆向、闖紅燈、跨越雙白線、右側超車等違規行為。雙方追逐3.5公里，直到陳男人車駛入新樹路地下道被困車陣，陳男棄車奪門衝出，警下車尾追，最後陳男在新樹路350號前不敵優勢警力，當場被壓制逮捕。經查赫見他身揹10條通緝，並在其身上搜出毒品安非他命1.1公克，一併帶回偵辦。