妻子自曝毒品在丈夫處 丈夫拒盤查還取刀自傷被警壓制

台南市警三分局員警17日晚間在安南區安昌街盤查一輛機車，發現45歲黃姓女乘客是毒品通緝犯，還向警方供稱，毒品放在騎士45歲張姓丈夫那邊，未料，張情緒激動不願配合，突然從背包取出1把折疊刀企圖自傷，經員警壓制對他保護管束，化解危機，詢問後將這對毒鴛鴦移送法辦。

三分局和順派出所調查，這對毒鴛鴦遭員警攔下後盤查，黃女供稱毒品放在丈夫張男那邊，員警要求張交出來，張情緒激動，反控「警察欺負人」，高喊「警察搶人」等語。當場員警不堪遭汙衊，駁斥對方「跟你講法律，竟說我搶人…」，現場氣氛緊繃，黃女見狀勸說「老公，不要這樣…」。

未料，張情緒激動不願配合，突然從身上側背包內取出1把折疊刀企圖自傷，員警反應機靈，立即將他壓制，施予保護管束，並在其側背包內查獲16包毒品安非他命、含袋重共36.71公克、吸食器1組及折疊刀1把等物。

員警將夫妻2人帶返派出所尿液篩檢，均呈現二級毒品安非他命陽性反應，警方詢問後，依毒品通緝及共同持有毒品等罪嫌，將這對毒鴛鴦移送台南地檢署偵辦。

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