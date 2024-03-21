北市銀樓搶案 檢方今聲押禁見嫌犯

李姓男子昨晚假意購物行搶台北市松山區延吉街「雪光銀樓」，銀樓老闆黃姓父子檔發現後與李男拉扯扭打，李男掙脫後徒步逃跑，警方案發兩小時後於光復南路巷弄內查獲李男，查扣改造手槍1把，警方今天下午依加重強盜未遂、槍砲等罪嫌，將李男移送台北地檢署複訊。

警方調查，65歲李男昨晚7時許進入「雪光銀樓」假意購物，趁父子檔85歲黃男、55歲黃男拿出一批金飾（價值數十萬元），突然伸手行搶、奪門而出，父子檔見狀追人攔阻，在延吉街上與李男拉扯扭打。

李男行搶受阻，先是拿出手機敲打攻擊對方，逃跑不出百公尺又被追上，在八德路巷弄內的超市前又拿出1把改造手槍，以槍托傷人後掙脫攔阻，徒步逃跑，意外遺留1只彈匣、7枚子彈在現場。

由於攔阻過程中遭受攻擊，黃姓父子檔皆身受多處擦挫傷，其中黃父傷勢較輕，被送往台安醫院治療，其子傷勢較重，頭部受撕裂傷需縫合，被送往台北長庚醫院治療，兩人皆無生命危險。

轄區警方接獲目擊民眾報案後立即派員偵辦，經調閱相關監視器畫面，鎖定李男行蹤，擴大追查之下，發現李男犯後逃至光復南路巷弄內一輛汽車內更換衣服，正待在車上放空休息，優勢警力上前逮人，李男自知法網難逃，配合就範，員警另在李男車內查獲作案用改造手槍及李男換下的血衣。

據悉，李男曾涉竊盜、強盜、搶奪、槍砲等案，雖家住新北市土城區，但不常返家，先前向友人借來汽車，長期睡在車上，偶爾騎乘自有的機車代步，行蹤飄忽；因女友住在松山區，李男汽車時常停放女友家附近，犯案前騎機車回到光復南路一帶停放，徒步走到銀樓，行搶失手後逃回汽車藏匿。

李男落網後坦承犯行，自稱因沉迷打鋼珠，積欠兩百萬元賭債，無力償還、缺錢花用之下，決定行搶銀樓，但初步未交代槍支來源，確切案情仍待釐清。