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男賣帳戶被關逃出生天又被擄 南警3波逮12人瓦解詐團

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

一名男子缺錢出賣帳戶，卻慘遭詐團拘禁凌虐，逃跑後又被抓回，警方循線逮人，發動3波行動，瓦解12人犯罪集團。照／記者莊曜聰翻攝。
一名男子缺錢出賣帳戶，卻慘遭詐團拘禁凌虐，逃跑後又被抓回，警方循線逮人，發動3波行動，瓦解12人犯罪集團。照／記者莊曜聰翻攝。
台南一名以打零工維生的蔡姓男子因為缺錢，以5萬元代價出售金融帳戶，沒拿到錢不說又被詐騙集團囚禁凌虐，他趁隙逃跑並將帳戶申辦遺失，詐團成員找到他工作的雞寮，眾目睽睽下把人擄走。台南警方獲報後組織專案小組追查，不只救出蔡男，還找到另名陳姓女子，台南市刑大經歷3波行動，將該集團厲姓主嫌等12人逮捕到案，依組織犯罪、妨害自由、人口販運防制條例等罪嫌送辦。

警方調查，23歲蔡男今年1月間將金融帳戶賣給詐騙集團，但證件及存摺被扣留，人也被囚禁，蔡男被關多日，趁著詐團成員不注意逃跑，又跑到金融機構申辦帳戶遺失，讓帳戶無法再用來騙人。

22歲厲姓主嫌等人得知後火冒三丈，打探蔡男下落，在今年1月24日率眾前往他工作的雞寮，光天化日下把人擄走。警方接獲報案，由台南市刑大與新化分局組成專案小組追查，8小時內就在一家超商找到蔡男與厲姓主嫌，根據蔡男說詞，又在嘉義大林救出因欠債遭厲男等人囚禁的陳女。

集團成員得知主嫌落網，四散潛逃，警方專案小組2月7日又兵分多路，在台南永康、左鎮區、嘉義市把陳姓、許姓共犯等8人查緝到案，另名翁姓共犯事後逃到大陸，3月16日經廈門入境台灣，警方循線逮人，把12人的犯罪集團一網打盡。

警方調查，厲男為首的犯罪集團以收購人頭帳戶及暴力討債案為業，就像「台版柬埔寨」，民眾若未遵照配合辦理人頭帳戶及各項身分認證、提領款項，就會被集團成員拘禁毆打，還不定時更換據點以躲避追緝。

一名男子缺錢出賣帳戶，卻慘遭詐團拘禁凌虐，逃跑後又被抓回，警方循線逮人，發動3波行動，瓦解12人犯罪集團。照／記者莊曜聰翻攝。
一名男子缺錢出賣帳戶，卻慘遭詐團拘禁凌虐，逃跑後又被抓回，警方循線逮人，發動3波行動，瓦解12人犯罪集團。照／記者莊曜聰翻攝。
一名男子缺錢出賣帳戶，卻慘遭詐團拘禁凌虐，逃跑後又被抓回，警方循線逮人，發動3波行動，瓦解12人犯罪集團。照／記者莊曜聰翻攝。
一名男子缺錢出賣帳戶，卻慘遭詐團拘禁凌虐，逃跑後又被抓回，警方循線逮人，發動3波行動，瓦解12人犯罪集團。照／記者莊曜聰翻攝。

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