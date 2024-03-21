大麻採檢呈陰性 台虎精釀創辦人吳祖倫獲不起訴
新北市刑大去年在台虎精釀創辦人吳祖倫住處查扣大麻，懷疑他吸食大麻，移送北檢偵辦；檢察官採檢吳男尿液呈大麻陰性反應，認定無施用大麻，予不起訴。吳男持有大麻部分，另案偵辦中。
新北市警察局刑事警察大隊接獲檢舉，45歲吳祖倫涉嫌持有毒品，去年11月間在吳男住處查扣第二級毒品大麻、含有大麻成分的菸彈2個、電子霧化器2支、分裝勺及濾網1包、研磨器2個、捲菸紙、濾網、濾嘴1組等物，依毒品危害防制條例施用第二級毒品等罪嫌移送北檢偵辦。
吳祖倫否認被警方查獲前有施用大麻行為，辯稱自己最後一次施用大麻是在去年5月間；警方採集吳男尿液檢體送驗，結果呈大麻代謝物陰性反應。檢察官今天將吳男不起訴處分。
至於吳祖倫涉嫌持有第二級毒品大麻部分，檢方另案偵辦中。
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