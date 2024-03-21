聽新聞
test
0:00 / 0:00

僅差1分鐘就抵達！八旬翁魂斷遊覽車 6子女在家等門聞噩耗

聯合報／ 記者古和純林保光／高雄即時報導

這輛遊覽車因誤闖涵洞，造成1死14傷悲劇。記者古和純／攝影
這輛遊覽車因誤闖涵洞，造成1死14傷悲劇。記者古和純／攝影

高雄仁武區昨晚8時27分許，發生遊覽車意外衝撞水管路涵洞的意外車禍，肇事車是高3.8米的遊覽車，因誤闖限高2米涵洞機車道，造成遊覽車上80歲周姓男乘客當場慘死，周男女兒說，家就在涵洞旁中華社區，6名子女都等著老父親回家，沒想到卻是傳來噩耗。

據了解，該旅遊團是「台塑南亞退休員工聯誼會」，這趟旅遊成員主要有中華社區、竹仔門社區等地南亞退休員工和眷屬，而台塑南亞廠區就緊臨涵洞車程1分鐘的距離。

附近有民眾指出，昨一早8時許，在台塑門口就看到不少長輩排隊坐上遊覽車，萬萬沒想到，這起在水管路上涵洞的死亡車禍，就是這輛遊覽車發生意外。

周女哀傷表示，「父親都會參加聯誼會的旅遊！」而這批銀髮旅遊團一早前往阿里山，為一日遊行程，本應可在晚間8時30分許平安返回，事發半小時前，周女才和父親通上話，還說「再過半小時就到了」，竟成父女倆最後的對話。

高市消防局消防4大隊副大隊長林振銘表示，到場時車子變形，當下立即進行檢傷分類，車上27人中，1人明顯死亡，8男6女共14人受傷，司機和隨車小姐則沒有受傷；後續，傷者經基礎包紮後被送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等醫院治療。

「一年至少發生兩起事故！」在事故附近有民眾表示，多半是外地人不熟路況，誤闖釀禍，因此當地人建議，若限高標誌能在夜裡閃燈，也許能降低該處肇事率。

在路口監視器畫面中，案發當下，56歲鄧姓男子駕駛遊覽車隨一旁機車駛入慢車道，疑似根本未發現自己誤闖車道，因而衝撞涵洞釀禍。而鄧男現場也供稱，自己是屏東人，對該處路況不熟，才會開進機車道，

記者實地走過該處，涵洞機車道限高2米告示位在涵洞上方，而在進涵洞前限高4.3米標誌下方，另設有車輛分流的三角警示牌，該處雖不至漆黑，但夜裡不熟路況的用路人，確實不易注意限高及分流標誌。

遊覽車頭遭涵洞削掉，周姓男子坐在車頭，遭夾慘死。記者林保光／攝影
遊覽車頭遭涵洞削掉，周姓男子坐在車頭，遭夾慘死。記者林保光／攝影
涵洞上方限高標示在夜裡並不清楚。記者古和純／攝影
涵洞上方限高標示在夜裡並不清楚。記者古和純／攝影
肇事遊覽車不僅被削去上方車頭，劇烈撞擊也讓車窗玻璃碎裂。記者古和純／攝影
肇事遊覽車不僅被削去上方車頭，劇烈撞擊也讓車窗玻璃碎裂。記者古和純／攝影
肇事遊覽車被拖吊車拖離涵洞，經過台塑企業仁武廠區前方。記者古和純／攝影
肇事遊覽車被拖吊車拖離涵洞，經過台塑企業仁武廠區前方。記者古和純／攝影

標誌 車道 遊覽車

延伸閱讀

高雄遊覽車撞涵洞釀1死14傷 公路局21日派員至公司查核

高雄遊覽車撞涵洞釀1死14傷 過世周男熱心公益鄰居不捨

高雄仁武遊覽車重大車禍1死14傷 陳其邁醫院探視傷者

影／遊覽車誤闖機車涵洞 南亞退休員工旅遊出意外 一死14傷

相關新聞

遊覽車誤闖涵洞慢車道！台塑退休員工出遊意外 1死14輕重傷

高雄市仁武區水管路，今晚8時許，發生重大車禍事件，一輛遊覽車不慎撞上高速公路下方的涵洞，已知車上27人中，已有1人失去生...

高雄遊覽車撞涵洞「車頂被削平」1死14傷 生還乘客曝驚險瞬間

高雄鄧姓男子今晚8時許駕駛遊覽車，行經仁武區水管路一帶，因駛入機車道撞擊國道涵洞，整輛車頭上半部遭「削平」，80歲周姓男...

僅差1分鐘就抵達！八旬翁魂斷遊覽車 6子女在家等門聞噩耗

高雄仁武區昨晚8時27分許，發生遊覽車意外衝撞水管路涵洞的意外車禍，肇事車是高3.8米的遊覽車，因誤闖限高2米涵洞機車道...

影／銀髮旅行團返家遇劫...遊覽車撞涵洞肇事畫面曝 8旬翁頭顱破裂慘死

高雄鄧姓男子今晚8時許駕駛遊覽車，行經仁武區水管路一帶，因駛入機車道撞擊國道涵洞，整輛車頭上半部遭「削平」，80歲周姓男...

高雄遊覽車撞涵洞釀1死14傷 公路局21日派員至公司查核

高雄一輛遊覽車20日晚間行經仁武區水管路一帶，因駛入機車道撞擊國道涵洞，導致坐在司機座上方的80歲周姓男乘客死亡，另有1...

影／遊覽車誤闖機車涵洞 南亞退休員工旅遊出意外 一死14傷

快樂出遊沒想到就差幾百公尺就到家，卻發生天人永隔憾事，高雄市仁武區水管路今晚8時許，一輛乘載台塑南亞退休員工外出旅遊的遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。