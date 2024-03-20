影／求神問卜會有牢獄之災 毒犯改視訊遙控指導製毒仍柀逮

製毒集團主嫌籌設製毒工廠時曾求神問卜，神明指示他會有牢獄之災，嫌犯改教唆他人簽租工廠並以手機通訊軟體視訊方式指導對方製毒，保三總隊接獲情資報請檢察官指揮，各警政單位配合同步搜索查獲製毒工廠，檢方已將嫌犯依毒品罪嫌起訴。

保三總隊第一大隊去年5月間接獲情資，掌握周姓男子等多名製毒集團份子涉案後，報請彰化地檢署林裕斌檢察官指揮偵辦，和台中市警局大雅分局、雲林縣警察局北港分局、台西分局、彰化縣警察局彰化分局、高雄市政府警察局湖內分局等單位成立專案小組長期調查，去年10月30日鎖定該集團在雲林、彰化製毒工廠及毒品咖啡包分裝場同步雷霆收網。

共逮捕官姓等5名策畫、製毒、分裝集團份子，起獲第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」咖啡包1984包(6450公克)、第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」及「對甲基苯丙酮」602公斤、製毒原料2920.4公斤(合計3528.85公斤)、製毒反應釜、電子磅秤、封膜機等製毒分裝器具，彰化地檢署日前起訴此案。

保三總隊長期蒐證發現該集團成員行事謹慎機動，除將毒品原料、製毒器具分散於中南部多處地點匿藏外並以行動製毒貨車和機動移置製毒工廠方式來形成層層斷點，專案小組仍查出該集團位於雲林偏僻農村新租設製毒工廠鐵皮屋進行監控。

專案小組發現進場製毒份子更換為新成員，7天分析追查及緊密埋伏監控，發覺鐵皮工廠溢散刺鼻製毒臭味因而認時機成熟，在檢察官指揮下對涉案成員、製毒工廠、毒品咖啡包分裝場及倉庫執行同步收網行動。

此案核心製毒集團成員在計畫籌設製毒時，曾求神問卜獲神明指示會有牢獄之災，教唆徐嫌出面簽租工廠並以手機通訊軟體視訊方式指導徐嫌調製毒品，如果被查獲時頂罪，以避免遭受官災；此案集團成員犯行早已被專案小組鎖定並在同步收網搜索製毒工廠，及彰化市隱密毒品分裝場與多處倉庫時，一舉拘捕徐嫌等5名成員。

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