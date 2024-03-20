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貨櫃夾藏160公斤大麻 天道盟「三哥」延押獲准

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局航基站去年掌握情資，指有國內黑幫結合港區作業人員在基隆港東岸碼頭，從泰國以貨櫃夾藏大麻毒品來台，專案小組經過3波搜索，查扣160公斤大麻，逮捕以陳男、彭男為首的運毒集團，基隆地檢署聲押6人獲准；調查局追查發現，綽號「阿三、三哥」的彭男，有天道盟背景，深受高層幹部倚重，屬於武將型的兄弟，由於彭男是逃亡後經溯源才落網，檢方認為尚有共犯未到案，昨向法院聲請延押獲准。

檢調追查，陳男、彭男運毒集團以高報酬為誘因，吸收基隆港東岸碼頭營運的物流公司巫姓、劉姓及張姓職員，利用東岸碼頭作業流程貨櫃儀檢前的等待時間，破壞貨櫃封條，再將夾藏的大麻貨櫃取出，載運至港區外運輸，過去成功走私200公斤毒品。

去年10月，運毒集團從泰國將10箱20公斤的大麻夾藏於貨櫃，運抵基隆港東岸碼頭後，利用深夜貨櫃儀檢前時機，由張男負責把風，巫男與劉男動手破壞貨櫃封條，將大麻搬運至貨櫃曳引車車頭內藏放，另名張姓男子擔任司機，駕駛貨櫃曳引車車頭離開港區，將大麻交給上手彭男，彭男再往上交給陳男。

陳男食髓知味，去年12月重施故技，再從泰國運送323袋（毛重160公斤）大麻來台，欲藉由相同方式取走大麻，沒想到載運貨櫃的船班靠港時間延誤，關務署察覺異樣後通報調查局，緝毒人員開櫃搜出夾藏的大麻，經溯源陸續逮捕相關涉案人到案，走私大麻市價估計數千萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

天道盟彭姓男子籌組運毒集團，從泰國運輸160公斤大麻來台遭檢調逮捕。圖為示意圖（美聯社）
天道盟彭姓男子籌組運毒集團，從泰國運輸160公斤大麻來台遭檢調逮捕。圖為示意圖（美聯社）

大麻 毒品 走私 黑道

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