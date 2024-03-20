萬華夜市械鬥 角頭糾眾尋仇砍3人

萬華角頭陳明傑（紅圈者）不滿前女友被搭訕，夥同五名小弟持西瓜刀、鋁棒、木棒、鏈鋸砍傷三人。記者翁至成／翻攝

去年遭警方掃蕩的萬華「鑽石大樓」應召業者黑幫分子陳明傑，羈押期滿獲釋重回地盤，前晚撞見前女友被徐姓三兄弟搭訕，糾眾尋仇，雙方九人在夜市街頭鬥毆；徐男三人寡不敵眾遭砍傷送醫，警方火速逮捕陳的五名小弟，但陳逃逸，追捕中。

四十三歲陳明傑出身頭北厝幫，後改投靠華西街幫，自封華西街幫東三會會長，過去曾因圍事、收保護費被捕。二○二一年陳「插旗」鑽石大樓「一樓一鳳」應召業，一舉承租五十間套房，找泰國、越南、印尼等國女子賣淫，成為該處最大色情應召業者，光抽佣就月入破百萬。

萬華警方去年十月掃黃，大批警力攻堅鑽石大樓，查獲卅一名性工作者、五名嫖客，逮捕陳明傑等人；陳明傑涉犯組織犯罪、妨害風化罪嫌，被檢方聲押獲准。

陳明傑去年十二月羈押期滿獲交保，一樣在西門町一帶活動，前晚七時許帶著兩名小弟在西昌街夜市遇到卅九歲王姓前女友，見王女與四十四歲徐姓男子有說有笑，醋勁大發，上前質問「你跟我逗陣的在說三小」，徐男回「聊天怎麼了嗎？」，雙方衝突。

徐男當時跟胞兄、胞弟三人一起，雙方互毆，陳再召三名小弟帶西瓜刀、球棒、鏈鋸趕來助陣，徐姓三兄弟雖從對方手上搶走兩支球棒，但寡不敵眾，頭、臀部和手分別被砍傷。

警方獲報趕抵，陳明傑等六人已鳥獸散，隨即趕往一百公尺外的鑽石大樓，在陳明傑據點逮捕涉案五名小弟，但陳逃逸；全案依聚眾鬥毆、傷害等罪偵辦，並全力追緝陳明傑。

鑽石大樓色情問題嚴重，不少業者搶地盤，背後勢力複雜；去年警方掃蕩鑽石大樓後，曾查出有員警也是應召站「常客」，各方檢舉不斷。