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為增加毒品人口到驗率 中壢警以自己尿液給驗尿者使用遭起訴
負責毒品調驗業務的桃園市中壢警分局大崙派出所42歲蘇姓員警，為了增加毒品人口的到驗率，竟然便宜行事，將自己的瓶裝尿液交給前往警所採尿的李姓等3名毒品人口封籤、捺印並盜蓋陳姓所長的職章後送驗，桃園地檢署偵結，將他依行使登載不實公文書罪嫌起訴。
起訴指出，時任桃市中壢警分局大崙派出所的蘇姓警員，平日負責毒品調驗業務，為了增加定期應受尿液採驗毒品人口的到驗率，竟然便宜行事，於去年4月1日愚人節的下午1點，在大崙派出所內，將已裝入他自己尿液檢體的6個尿瓶，分別交給接獲通知當日到警所欲採檢尿液的李姓、王姓及丁姓等 3人，每人各分得2瓶。
蘇員要李姓等3人針對各自的2瓶進行封籤，並由李姓等人分別在「應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄表」填寫各自的基本資料後簽名、捺印，證明這些尿液均李姓等3人所親自排放，蘇員另在上述紀錄表的監採人員欄盜蓋大崙派出所陳姓所長的職章，以此方式製作3份登裁不實的公文書，然後送往台灣檢驗科技股份公司檢驗。
蘇姓警員於警方詢問、檢方偵查中均坦承不諱，並有李姓、王姓及丁姓等3名毒品調驗人口也於警詢、偵查中具結佐證，檢察官認為，蘇員所犯為刑法216、213的行使登載不實公文書罪嫌，依法將他起訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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