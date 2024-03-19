影／台中刑警市區截車抓女毒犯 市民誤會有匪徒急報案

台中市刑大一隊查緝一起毒品案溯源，發現年近30歲，綽號「熊ㄟ」的女子涉嫌運毒，平時女毒犯擔任販毒集團運毒小蜜蜂工作，近日時機成熟，趁女子開車在市區運貨時，以截車方式，出動多名警員將女子強拉下車，引來市民側目，誤會是歹徒妨害自由，急得報案，後來才知是誤會一場，警方查扣市價約12萬元的毒咖啡包等毒品，女子獲5萬元交保，警方將擴大追查毒品上手。

台中市刑大一隊根據毒品案溯源，發現一名年近30歲、綽號「熊ㄟ」的女子涉嫌擔任運毒小蜜蜂，6日檢警見時機成熟收網，以截車方式，將當時開車運送毒品的女毒犯查緝到案，現場查扣毒品咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、現金5700元、手機2支等相關贓證物，毒品市價初估12萬元。

因警方身穿便衣以多名警力將女毒犯強拉下車，有民眾誤會是歹徒涉嫌妨害自由，趕緊向警方報案，後來才知道是警方查緝毒品行動，誤會一場。

經查，女毒犯辯稱，要養育未成年的子女，加上有案在身，涉嫌的案件已被判刑6年多，為了扶養小孩，才鋌而走險，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方訊問後命以5萬元交保。