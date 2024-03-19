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影／台中刑警市區截車抓女毒犯 市民誤會有匪徒急報案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大一隊查緝一起毒品案溯源，發現年近30歲，綽號「熊ㄟ」的女子涉嫌運毒，平時女毒犯擔任販毒集團運毒小蜜蜂工作，近日時機成熟，趁女子開車在市區運貨時，以截車方式，出動多名警員將女子強拉下車，引來市民側目，誤會是歹徒妨害自由，急得報案，後來才知是誤會一場，警方查扣市價約12萬元的毒咖啡包等毒品，女子獲5萬元交保，警方將擴大追查毒品上手。

台中市刑大一隊根據毒品案溯源，發現一名年近30歲、綽號「熊ㄟ」的女子涉嫌擔任運毒小蜜蜂，6日檢警見時機成熟收網，以截車方式，將當時開車運送毒品的女毒犯查緝到案，現場查扣毒品咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、現金5700元、手機2支等相關贓證物，毒品市價初估12萬元。

因警方身穿便衣以多名警力將女毒犯強拉下車，有民眾誤會是歹徒涉嫌妨害自由，趕緊向警方報案，後來才知道是警方查緝毒品行動，誤會一場。

經查，女毒犯辯稱，要養育未成年的子女，加上有案在身，涉嫌的案件已被判刑6年多，為了扶養小孩，才鋌而走險，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方訊問後命以5萬元交保。

台中市警局從本月4日至18日執行「第十波安居緝毒專案」，期間共動員警力1025人次、執行742場次，查獲137件毒品案、193名涉案人，其中涉製造、販賣、運輸有99人，檢察官聲押31人獲准；查扣各級毒品逾百公斤，市價上億元，其中大麻植株有465株、毒品咖啡包達2022包。

台中市刑大一隊6日查獲運毒女子，查扣市價12萬元的K他命、毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大一隊6日查獲運毒女子，查扣市價12萬元的K他命、毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大一隊6日查獲運毒女子，查扣市價12萬元的K他命、毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大一隊6日查獲運毒女子，查扣市價12萬元的K他命、毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝

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