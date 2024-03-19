水電工嘉義透天厝種大麻「自產自銷自用」 還計畫赴泰擴大經營

台北市警方去年偵辦一起毒品大麻案，送辦9人，經積極溯源，鎖定上游藥頭陳姓男子自產自銷，近日持票前往陳男位於嘉義市西區住處搜索，當場查獲陳男經營的大麻栽種場，扣回大麻97株、成品逾2公斤等證物，詢後依法送辦，台南地檢署令陳男15萬元交保、限制住居。

警方調查，33歲陳男自行栽種大麻，透過網路通訊軟體尋找買家，台北市警方去年查獲9名毒品藥腳，向上溯源鎖定陳男身分，與新北、嘉義市警方共組專案小組，3月10日持票前往陳男位於嘉義市西區的透天厝搜索，在陳男住家3樓查獲大麻栽種場。

員警在現場查扣大麻97株、成品2283.4公克、大麻煙彈22支、栽種用具一批等證物，陳男對於吸毒、販毒等犯行坦承不諱，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後令陳男15萬元交保、限制住居。

據悉，陳男曾因擔任詐欺車手被逮，後來認為販毒有賺頭，又因本身是室內裝修師，有水電知識，遂運用相關技術並上網自學，在自家住處栽種大麻，透過網路通訊軟體尋找買家交易。

為規避查緝，陳男只用電子錢包、虛擬貨幣與買家交易，隱匿真實身分，運送毒品的過程，也是上網找尋不特定人擔任送貨員，指示將「貨物」送至買家所處地點附近「丟包」，讓買家依照約定時間到指定地點「撿包」，陳男在交易過程中不用與買家見面。

陳男供稱，起初嘗試栽種大麻，效果不佳，到泰國學習耕種技術後，除提升栽種技術、大麻品質，也花了百萬元，準備與泰人合作販毒，沒想到還沒出國就被逮。