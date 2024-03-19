萬華夜市爆械鬥！角頭爭風吃醋 烙6人持刀、棍棒、鏈鋸揮砍

萬華地方角頭陳明傑，昨天不滿前女友被徐姓男子等3人搭訕，上前質問對方後動手毆打，由於身邊僅有3名小弟，隨後再找來3人帶上刀、棍棒、鏈鋸等「工具」助陣，現場從4人對3人，瞬間變成10人械鬥衝突，徐男等3人被割傷流血。警方獲報趕抵，逮捕動手5人，惟陳明傑和他的張姓友人仍在逃，警方持續偵辦。

萬華警方昨天晚上7點多獲報，西昌街夜市有一群人在打架，立刻派出快打警力，由於夜市人多，員警騎車鳴笛、按喇叭，趕抵時涉案的陳明傑（43歲）等7人分頭逃逸，現場徒留頭、屁股、手受傷的徐姓3兄弟（分別為43、44、45歲）。

員警控制現場、協助3兄弟送醫的同時，追蹤逃逸7人蹤跡，陸續逮捕陳男（42歲）、陳男（25歲）、黃男（31歲）、黃男（25歲）、邱男（29歲），並查扣木棒、鏈鋸等物；惟主嫌陳明傑和他身邊親信張姓男子仍在逃，警方持續調閱監視器畫面逮人。由於傷者徐男等3人也有動手，警詢後一併依聚眾鬥毆、傷害等罪偵辦。

事發地點就是萬華區熱鬧的西昌街夜市，衝突期間人來人往，有民眾見狀錄影，事後上傳社群，畫面中可見，雙方都有拿西瓜刀、鋁棒、木棒等「工具」揮砍、叫囂對峙，其中更有一人手持「鏈鋸」，場面驚悚。

徐姓3兄弟警詢時稱，陳明傑一來就直接問「為什麼要搭訕我前女友」，但根本不認識對方，不清楚為什麼被針對，對方無法溝通才反擊。