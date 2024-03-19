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車禍變情殺！騎車途中割喉女友再自傷 情侶分手萌殺機

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

去年8月，高雄岡山深夜一起女死男重傷車禍，經調查竟是情殺，當時機車橫躺路中央，車上越南籍男女生命垂危送醫；經搶救，20歲阮女傷重不治，25歲金男被送入加護病房，但兩人傷勢為刀傷並非車禍，經醫師提醒，這起分手情殺才被揭發；全案為去年橋頭地院國民法庭第6件重大刑案，近日裁定金續押。

起訴書中，來台工作不到半年的越南籍金男與阮女，原是一對情侶，去年8月13日阮向金提出分手，沒想到，卻因此萌生殺機。隔天，金預先在苗栗購買料理刀等3把刀具，並致電阮友人吳姓男子，謊稱欲送生日禮給阮，請吳男不要事先告知女方會南下高雄，藉此探查阮當天行蹤。

8月15日，金中午搭自強號來到岡山後，先是搭車前往阮工作地點，一方面想製造巧遇機會，一方面秘密探詢阮行蹤，但幾經波折皆未能如意；這段期間，金不斷傳訊相約阮見面，直到當晚8時許，阮皆未回訊。

在岡山車站苦等不成，金乾脆搭車前往兩人曾約會的公園，幾經波折，阮終於願意碰面，接近11時許騎機車前來，並依金要求，由阮載他一同前去友人吳男住處。

兩人騎至周邊多為稻田的成功路時，金坐機車後座，竟以右手將兇刀自隨身袋中取出，畫過阮頸部，接續朝阮左側臉頰及頸部割劃，兩人連同機車一起倒地，阮因失血過多不治，金自刎後丟棄凶刀，適逢潘姓男子路過，趕緊報警將兩人送醫搶救。

警方經醫師提醒兩人傷勢並非車禍後，重返命案現場發現，路旁草叢間果真有把被遺棄沾滿血跡的水果刀，金送醫後無生命危險，但他因意識不清且傷及氣管難以言語，警方待他傷勢回穩，才製作筆錄，釐清案情疑點與命案發生經過。

檢察官相驗發現，阮女於左臉頰有10公分畫傷痕跡、頸部有11公分切割傷，因頸部傷口深及氣管、頸動脈，導致阮女大量失血死亡，8月16日凌晨急救無效死亡。

後續，檢方依殺人罪將金起訴，但金犯案前，曾因故未請假上班，有無故缺席及失聯紀錄，且金為外籍移工，雇主已將他辭退，且從金與母親臉書對話紀錄顯示，雙方曾討論回國事宜，恐有潛逃回越南動機；此外，金刪除阮臉書對話紀錄，犯案後將凶刀丟棄草叢間，已有湮滅證據情形。

法院考量，金所犯刑罰刑責10年，審酌金所涉犯罪情節、人身自由限制、防禦權受限制程度，以及權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，認金仍有羈押必要性，因此，裁定自3月22日起續押2月。

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警方在命案現場找到疑似金男犯案用的水果刀。記者古和純／翻攝
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阮女與男友金男雙雙倒臥血泊中。記者古和純／翻攝
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岡山 越南 車禍

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