詐團冒名…謝金河批政府沒辦法 刑事局：網路平台未落實源頭管理

詐騙集團假冒名人上網刊登假投資廣告，財訊傳媒董事長謝金河在臉書貼文批評，詐騙集團猖獗，冒用他身分招搖撞騙，「為什麼政府一點辦法也沒有？」刑事局說，通報網路平台下架涉詐廣告，相同廣告仍持續出現，網路平台未落實源頭管理。

刑事局統計，去年6月28日至本月13日，通知網路平台下架7萬6018則廣告，平台均依限完成，無裁罰案件；今年通知下架廣告假冒的名人，以團購網紅「486先生」6618則最多，其餘多是證券分析師等財經人士，依序為何丞唐672則、謝士英444則、李永年359則及陳重銘330則。

刑事局表示，詐騙集團重複投放相同或相似內容廣告，警方通報下架，仍持續出現，顯見網路平台僅被動配合下架，未落實張貼廣告源頭管理。