快訊

影／王陽明車庫遭亂停車「找嘸車主」 公司派3壯丁徒手移車

成功高中校長遴選2人報名 「她」出線成百年來首位女校長

去年六都十大交易熱區 北市全軍覆沒、桃園這兩區登買氣王

詐團冒名…謝金河批政府沒辦法 刑事局：網路平台未落實源頭管理

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒名人上網刊登假投資廣告，財訊傳媒董事長謝金河在臉書貼文批評，詐騙集團猖獗，冒用他身分招搖撞騙，「為什麼政府一點辦法也沒有？」刑事局說，通報網路平台下架涉詐廣告，相同廣告仍持續出現，網路平台未落實源頭管理。

刑事局統計，去年6月28日至本月13日，通知網路平台下架7萬6018則廣告，平台均依限完成，無裁罰案件；今年通知下架廣告假冒的名人，以團購網紅「486先生」6618則最多，其餘多是證券分析師等財經人士，依序為何丞唐672則、謝士英444則、李永年359則及陳重銘330則。

刑事局表示，詐騙集團重複投放相同或相似內容廣告，警方通報下架，仍持續出現，顯見網路平台僅被動配合下架，未落實張貼廣告源頭管理。

刑事局說，網路平台應負企業社會責任，發現刊登違法內容主動移除、限制瀏覽等，行政院已邀集相關部會研擬法案，希望有效控管網路平台，協助執法機關偵辦。

詐騙集團假冒名人上網刊登假投資廣告，刑事局說，通報網路平台下架涉詐廣告，相同廣告仍持續出現，未落實源頭管理。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒名人上網刊登假投資廣告，刑事局說，通報網路平台下架涉詐廣告，相同廣告仍持續出現，未落實源頭管理。圖／刑事局提供

廣告 網路 詐騙集團

延伸閱讀

謝金河看00940之亂：政府如何引導龐大的游資才是核心問題

拒陸客、禁比亞迪設廠！印度總理莫迪強硬霸氣 謝金河：台商在印商機來了

延遲登機後睡2小時午覺還在桃機 謝金河：台灣機場建設落後

半導體股票僅台積電能買…別自作聰明買聯電、力積電、世界先進！ 謝金河：老二連50塊都上不去

相關新聞

319槍擊案明滿20周年 侯友宜一句話回應呂秀蓮質疑

319槍擊案明天滿20周年，前副總統呂秀蓮是當年受害者，她點名多位有關人士回答疑點，其中也包含時任刑事局長的新北市長侯友...

影／借好友數萬元卻收不回 莽男酒後翻臉討債砍人遭逮

新北市27歲王姓男子日前向29歲陳男借了數萬元買東西，但王男拖延多時皆未還款。陳男前天上午酒後在板橋區民生路約王男商討還...

詐團冒名…謝金河批政府沒辦法 刑事局：網路平台未落實源頭管理

詐騙集團假冒名人上網刊登假投資廣告，財訊傳媒董事長謝金河在臉書貼文批評，詐騙集團猖獗，冒用他身分招搖撞騙，「為什麼政府一...

影／蘆洲毒蟲持雙刀逛大街被捕 原來已是累犯

新北市蘆洲區昨晚有人手持2把西瓜刀在巷內遊蕩，警方立刻趕抵制伏，發現25歲曾姓男子根本吸毒吸到神智不清，且去年12月便曾...

影／台中油漆商月入15萬不夠 涉毒被逮求警：別聲張

台中市刑大去年透過一件毒品案溯源，發現毒品上手是擔任油漆包商的林姓男子，警方趁林男完成民宅油漆工程時，收網抓人，當場查扣...

與妻吵架騎車趕路闖紅燈 警查獲他身上寵物益生菌有鬼

黃姓男子昨晨騎機車在高雄市區一處路口違規紅燈左轉，警網趨前攔查，發現他精神萎靡；黃稱和妻子吵架，急著趕路，一時沒注意才闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。