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319槍擊案明滿20周年 侯友宜一句話回應呂秀蓮質疑

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

319槍擊案明天滿20周年，前副總統呂秀蓮是當年受害者，她點名多位有關人士回答疑點，其中也包含時任刑事局長的新北市長侯友宜。侯僅表示，相關物證及人證都還在，大家都可以去檢視。

呂秀蓮昨指出，她要「兩問」侯友宜，一問是當時在全案尚未「認真」偵辦前就定調「一槍兩彈」，正副總統在大庭廣眾下都中彈了，如何排除沒有第二個兇手？二問是時任總統陳水扁同意把當時各電視台的錄影帶拷貝讓她來參考，為何隔了三、四周遲遲不給？再度要求時才拿到，且說了一句，「有人叫我不要拿出來」；「請公開，那個人是誰？」。

新北市長侯友宜今下午出席新店區行動治理座談前接受媒體聯訪時回應，相信案子相關的物證，甚至人證都在，大家都可以去檢視。

新北市長侯友宜今下午出席新店區行動治理座談。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席新店區行動治理座談。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席新店區行動治理座談前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席新店區行動治理座談前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

319槍擊案 侯友宜 呂秀蓮

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