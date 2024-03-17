ETF IPO火熱 免手續費免排隊成為詐團行騙新話術

據金融業者引述來自刑事警察局的消息，最近跟ETF相關的詐騙受害案例明顯增加，這些詐團的話術都是點名多檔知名的ETF，所主打的話術有兩大重點，一是免手續費，另一個則是免排隊，然後保證民眾可順利參加ETF的IPO。

銀行業者指出，金管會透過網路約定轉帳設限、臨櫃加強KYC阻詐等方式多管齊下，使得詐團現在「從天上轉到地上」，比起線上金流，現在則直接到府收款，至於到府收款近來最猖獗的兩個詐騙項目，一個是虛擬貨幣，另一個就是現在最熱門的ETF IPO。

其中在ETF的部分，最誇張的就是詐團騙民眾自己和ETF的「主力」認識，所以民眾若加入詐團開設的公司，絕對認得到，而且不用排除，結果很多民眾受騙上當交付資金、一去不回，據悉這類個案，近來在刑事警察局的列案紀錄明顯增加。