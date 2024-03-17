ETF IPO火熱 免手續費免排隊成為詐團行騙新話術

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

據金融業者引述來自刑事警察局的消息，最近跟ETF相關的詐騙受害案例明顯增加，這些詐團的話術都是點名多檔知名的ETF，所主打的話術有兩大重點，一是免手續費，另一個則是免排隊，然後保證民眾可順利參加ETF的IPO

銀行業者指出，金管會透過網路約定轉帳設限、臨櫃加強KYC阻詐等方式多管齊下，使得詐團現在「從天上轉到地上」，比起線上金流，現在則直接到府收款，至於到府收款近來最猖獗的兩個詐騙項目，一個是虛擬貨幣，另一個就是現在最熱門的ETF IPO。

其中在ETF的部分，最誇張的就是詐團騙民眾自己和ETF的「主力」認識，所以民眾若加入詐團開設的公司，絕對認得到，而且不用排除，結果很多民眾受騙上當交付資金、一去不回，據悉這類個案，近來在刑事警察局的列案紀錄明顯增加。

金融業者引述刑事局在農曆年前出具的最新統計指出，2023年的全年受害人通報的詐騙金額為88.78億元，比起2022年73億元續增，但2023年的警方和銀行合作的全年阻詐金額為89.89億元，則為2022年全年阻詐金額42億元的2倍之高，顯見在銀行端的匯款金流防堵，已經到達高峰，在此同時歹徒也設法另闢途徑，其中詐團假借名義「到府服務」，因此更為猖獗，現在用ETF IPO為名目的詐騙，亦大多採取到府服務收款的方式來詐騙民眾資金。

ETF IPO免排隊、免手續費，成為詐團行詐的新話術。圖／本報資料照片
ETF IPO免排隊、免手續費，成為詐團行詐的新話術。圖／本報資料照片

ETF IPO 詐騙

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