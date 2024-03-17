為躲避行員關懷提問 詐團竟教被害人「發火」或「一個銀行取一點」

銀行對民眾臨櫃匯款或提款關懷提問攔阻詐騙，刑事局發現，有詐騙集團教導被害人發脾氣讓行員不敢再詢問，或前往不同分行小額匯款躲避提問。

銀行關懷提問不時成功攔阻詐騙。台北市黎姓男子上月被騙投資，赴銀行臨櫃匯款，依詐騙集團指示向行員稱要繳納保費，行員發現他手機內訊息有異，通報警方到場攔阻。

刑事局在LINE假投資詐騙群組發現，有被害人稱臨櫃匯款時向行員說要買房投資，仍被行員百般刁難不讓匯款，還通報警方到場，群組一名成員回覆「不用理他們，實在不行就和我一樣一個銀行取一點。」另名成員稱「我今天去就是發火，他們就不敢罵我」。

刑事局說，假投資群組成員均是詐團暗樁，分飾多角對話，營造獲利假象，教被害人向行員隱瞞匯款理由；民眾可利用「165防騙宣導」LINE帳號，輸入LINE ID、網站或電話查詢是否曾被通報涉詐。