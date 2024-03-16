長照工作壓抑情緒失控 男酒醉後變「西瓜刀客」咆哮路人

從事長照工作的賴姓男子，今午酒後情緒失控，持西瓜刀在住處外對路人咆哮，有民眾目擊過程上網發文，警方獲報到場壓制賴男，查扣西瓜刀，詢後依刑法恐嚇公眾罪嫌將賴男移送士林地檢署偵辦。

警方調查，51歲賴男今午3時許持西瓜刀出現在台北市南港區昆陽街住處外，持刀揮舞並對路人咆哮，民眾見狀報警處理，轄區同德派出所獲報派員到場，壓制逮捕賴男並帶回偵詢，另在賴男住處陽台上查扣犯案西瓜刀。

據悉，賴男平時從事長照工作，上班時照顧別人，下班後仍需照顧82歲高齡父親，心力交瘁、情緒壓抑，今天下午在家飲酒後與父親爆發口角爭執，情緒失控，從家中拿取西瓜刀跑出家門大聲咆哮，嚇壞路人，也引來員警介入處理。

警方表示，賴男持刀揮舞並咆哮路人，全案詢後將依刑法恐嚇危害公眾罪嫌移送士林地檢署偵辦；另呼籲，民眾若遭遇不順，應尋求正當管道處理，切勿訴諸暴力，若有不法，警方定將究辦。

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