臉書粉絲頁遭「色情詐騙」洗版 台南復興國小報警求助
台南市東區復興國小臉書粉絲網頁驚傳遭駭客入侵盜用，不但管理員被踢，網頁內刊登影片，已被數支火辣美女影片取而代之，校方立即報警處理外，也在校方官網張貼緊急公告，請各位學校粉絲，盡快退出關注並申請限制，並等候臉書協助處理。
復興國小臉書粉絲網頁本月傳出按讚數爆增，打開頁面後出現火辣美女騷首弄姿影片，下頭還出現連結，懷疑是詐騙新手法。校方察覺不對勁，緊急應變。
8日在校方官網緊急公告：本校原FB粉絲頁被駭客盜用帳號，學校管理人員權限均被移除，無法上線修改，已緊急聯繫FB處理並提 出申訴，請各位學校粉絲，盡快退出關注並申請限制，等候FB處理，謝謝大家。
台南市警一分局指出，校方已報警處理，分局也通報市刑大科偵隊，經刑事局已向臉書反映，請求臉書協助處理。警方指出，如同個人臉書帳號一樣，機關學校團體臉書帳號也是一樣，都可能遭駭客入侵盜用，已反映臉書協助處理外，民眾也不要輕易點選來路不明連結，以免遭詐騙或駭客入侵。
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