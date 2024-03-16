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影／誇張！新北男派出所停車場拉K昏睡 警叫醒他茫回「鬆一下」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子這月8日下午因一起交通事故，前往新北市淡水警分局竹圍派出所做筆錄，當天他做完筆錄返回警用停車場，準備開車離開，卻一時興起在車內拉K吸毒昏睡，2小時後被警發現帶回查辦，偵詢時李男辯稱，車禍後為了紓緩情緒才會拉K「鬆一下」，警詢後依法送辦。

據了解，李姓男子（40歲）這個月8日下午4時許，於新北市淡水區中正東路二段與人發生追撞車禍，當天李男在竹圍派出所做完交通事故筆錄後，返回警用停車場取車離開，未料，李男發動完車子竟一時興起，直接在車上拉K吸毒。

過程中，李男因毒品作用昏睡了近2個小時，當晚6時許員警發現李男車子怠速都未開離，擔心他身體不舒服，本能趨前敲擊車窗詢問看看。沒想到，李男一臉茫樣打開車窗，警手電筒一照，既見駕駛座下方有一只鐵盒。

員警察覺異樣，手指著鐵盒一問「那是什麼（鐵盒）你拿出來打開看一下」，男子眼露慌張連忙否認「沒了！沒東西了啦！」警問「那是K盤嗎？」經李男打開鐵盒一看坦承持毒，帶回所內查辦。

偵詢時，李男坦承吸毒持毒，他辯稱是因為車禍後，他為了紓緩情緒「鬆一下」，才想說先在車上吸食K他命在離開，沒想到卻在駕駛座昏睡，遭警發現逮捕。警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李男在警用停車場內吸毒拉K，被警發現帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
李男在警用停車場內吸毒拉K，被警發現帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
李男在警用停車場內吸毒拉K，被警發現帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
李男在警用停車場內吸毒拉K，被警發現帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
李男在警用停車場內吸毒拉K，被警發現帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
李男在警用停車場內吸毒拉K，被警發現帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝

吸毒 車禍

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