警員盤查可疑男子被車載走 警力支援逮捕通緝犯

警察臨檢盤查。示意圖／聯合報系資料照片 新北市永和警分局警員今天盤查可疑男子身分時，遭男子躲進車上宣稱拿證件，雙方拉扯之際，警員跟著坐上車，被載往台北市。經呼叫支援下，逮捕車上通緝犯，並查出毒品。

永和警分局晚間表示，交通分隊某警員今天下午，在永和區福和路發現轎車於公車停車格違規停車，於是上前盤查告發，要求駕駛出示證件。

未料，轎車內後座的乘客神色慌張匆忙下車離去。另一名警員，見男子形跡可疑，於是盤查要求出示證件。但男子宣稱要拿證件，於是返回車上。

警員要求男子只要報身分證字號即可，但男子執意要拿證件，不肯下車，雙方發生拉扯。警員說，「你下來報身分證字號，簡單處理就好」，見男子堅持不下車，警員於是上車進入後座，男子還稱「你上來幹嘛」。

依據蒐證影片顯示，警員拉扯後，進入轎車內，同時利用無線電呼叫請求支援。

警方說，後座男子要求駕駛開車，連同警員載走，沿著福和路、永福橋駕駛至台北市端。經警員於轎車內呼叫支援，喝令立即靠邊停車。

隨即台北市中正第二分局及永和分局支援警力抵達，於北市攔停，當場逮捕後座溫男及鄭姓駕駛，還在車上搜出K他命毒品。初步調查，溫男為台北地檢署發布的毒品通緝犯。警詢後，將解送歸案，並依妨害公務及毒品罪嫌移送鄭男。

對於警員跟上車追人執法，資深幹員深夜告訴中央社記者，其實有更好的值勤技巧與方式，可同時完成任務並避免自身涉險。幸虧結局圓滿，除肯定熱血警員，也會列入教案分享更佳值勤方式。

副分局長陳良良接受記者電訪表示，不會鼓勵員警涉險，員警值勤過程，判斷是否危險，只有1、2秒的選擇時間。因當時轎車已在移動，警員也認為已可控制後座男子，才會坐上車子被載走。她強調，勤務教育時都會一再告知，要保護自身安全。