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陳重文涉貪／柯文哲批議會但書有問題 每年多花8000萬

聯合報／ 記者歐陽良盈楊正海／台北報導

國民黨台北市議員陳重文涉嫌監視器弊案，被控圖利警用監視器業者，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天表示，他擔任市長時就對台北市議會這條但書很有意見，「至少增加八千萬元」，他卸任後不清楚蔣萬安市府如何執行這條預算，現在應該要去查去年台北市政府怎麼執行的、今年又是基於什麼理由放水？凡走過必留下痕跡。

柯文哲說，他當台北市長時，預算通過後，凡是被議會加但書的，回到市府他都會再逐條看過一遍，當時看到監視器相關但書就很有意見。

柯文哲說，台北市監視器百分之八十五用2Ｍ傳輸頻寬，但議會但書卻說用2Ｍ傳輸的狀況下，以後只能買一百萬畫素的攝影機；問題是當時一百萬畫素的攝影機已經沒生產了，那條但書目的就是要逼市府用3M傳輸頻寬。

柯文哲指出，百分之八十五的監視器用2Ｍ就可以解決，若要百分之百全部換成3M傳輸，每年的傳輸費用至少要增加八千萬，這根本就有問題，當時他都還沒卸任，藍綠就聯合A錢，而且是財團勾結議會、詐取國家錢財。不知道去年蔣市府是如何執行這條預算。

柯文哲質疑，都知道有問題了，在編今年預算時是怎麼放水的？蔣萬安回應說，案子已進入司法程序，台北市府的立場就是尊重司法，預算編列是依法依程序，接受議會監督審查。

柯文哲 監視器

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