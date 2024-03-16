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健身網紅PEETA葛格辦公室 搜出大麻

聯合報／ 記者李隆揆房荷庭／台北報導

健身網紅「PEETA葛格」被搜出大麻遭逮捕送辦，檢方命五萬元交保。記者房荷庭／攝影
健身網紅「PEETA葛格」被搜出大麻遭逮捕送辦，檢方命五萬元交保。記者房荷庭／攝影
近來全台警方展開掃毒行動，台北市警方獲報，指綽號「PEETA葛格」的健身網紅黎育欽涉毒，昨天持搜索票在黎男經營的健身房內查獲大麻毒品及電子煙，黎男推稱「不知大麻是誰的」，詢後依毒品罪移送台北地檢署偵辦，檢方訊後命其五萬元交保。

台北市警局日前掌握情資，指黎育欽（廿九歲）持有毒品，中山分局經多日埋伏跟監蒐證，昨天上午搜索黎男住處、健身房、倉庫等地，在健身房辦公室一件外套口袋內，查獲毒品大麻（約十公克）及大麻電子煙。

據了解，黎育欽供稱剛從泰國返台，不知毒品是誰的，也不知為何出現在辦公室外套口袋內；警方為追查毒品來源，將黎男帶回詢問，同時採集毛髮送驗，並調閱黎男辦公室監視器，過濾進出人員。

黎育欽健身有成，拍片分享健身心得走紅，經營健身品牌及電商平台，也推出健康餐，曾與超商通路合作推出雞胸肉商品，也常與其他網紅合作拍片，經營YouTube頻道。

黎育欽前年高調向女友求婚，因訓練時後空翻重摔引起網友關注，去年底結束維持一年多的婚姻，再次引起媒體關注，如今卻因涉毒再次躍上媒體版面。

高檢署三月四日起發動為期兩周的「安居專案」掃毒行動，繼日前夜店大亨夏天浩、飛兒樂團前團員阿沁網紅妻子李汶靜被捕後，黎育欽是第三位名人涉毒遭逮。

健身房 大麻 毒品

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