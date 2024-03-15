外套口袋搜到大麻 健身網紅「PEETA葛格」涉持毒5萬元交保

黎姓健身網紅「PEETA葛格」涉嫌持毒，檢警今搜索黎的住處及健身房，在健身房查獲毒品大麻及大麻電子菸，涉嫌違反毒品危害防制條例。警方將黎男帶返詢問，晚間移送北檢複訊，檢方諭知5萬交保。

警方接獲情資，指出29歲的黎嫌持毒，中山分局偵查隊、長春路派出所組成專案小組展開蒐證調查，經多日埋伏跟監，掌握黎動態後，今早10時持票前往黎的健身房、倉庫、住家搜索，於黎位於中山區南京東路上的健身房辦公室中，一件外套口袋內搜出一包約10公克的大麻與大麻電子菸。

據悉，黎初步否認持毒，稱剛從泰國返台，口袋裡的大麻不知道是誰放的，警方將其帶返偵詢，對黎毛髮採證送驗，釐清黎男是否涉毒。

因黎為知名人物，許多藝人、網紅會到黎男健身房健身，警方也調閱相關監視器，過濾有無其他人員進出黎男辦公室、或有無其他人員涉案，警詢後傍晚6時許將他移送北檢複訊。檢方訊後，諭知黎5萬元交保。他走出北檢時，表情凝重，未發一語。

黎熱衷健身，經減重塑身成健美身材，常拍片在Youtube頻道上分享健身心得，近年經營健身房並推出健身餐，其健身房官網介紹顯示，他畢業於紐西蘭奧克蘭大學的營養系和食品科學系，曾鑽研運動營養學，除推出健康餐盒、成立電商平台，旗下健身品牌也有私人教練課程及營養課程，曾在超商通路上推出自己代言的雞胸肉。

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