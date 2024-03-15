快訊

哈瑪斯對停火讓步…以色列不埋單原因曝 英媒推測「這問題」喬不攏

愛孫遭轉介保母虐死...剴剴阿嬤自責大哭 王薇君緊抱承諾「肩膀讓妳靠」

院會開天窗主因非韓國瑜 媒體人揭現場1狀況轟立委丟臉：這種素質還好意思嗆聲

涉貪離開法庭不發一語！北市議員陳重文200萬元交保 北檢：將依法抗告

中央社／ 台北15日電

台北市議員陳重文疑似涉嫌收受賄賂，遭台北地院裁定新台幣200萬元交保，晚間陳重文步出台北地檢署時未發一語，在家屬的接送下搭車離開。記者許正宏／攝影
台北市議員陳重文疑似涉嫌收受賄賂，遭台北地院裁定新台幣200萬元交保，晚間陳重文步出台北地檢署時未發一語，在家屬的接送下搭車離開。記者許正宏／攝影

國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者，台北地檢署今天聲押陳重文，台北地方法院裁定200萬元交保。陳重文離開法庭時不發一語。北檢表示，將依法提起抗告。

檢廉獲報，台灣智慧光網承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算，網路傳輸服務費降低為4.6億元，台智光李姓負責人擔心損失8600萬元，向陳重文尋求協助。

檢廉懷疑，陳重文於去年12月至今年1月間涉嫌圖利李姓負責人，隨後多次透過公開與書面質詢的方式，施壓市警局依原網路傳輸服務費的舊合約費率換算，雙方經多次協商，最後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關的帳戶查出數百萬元金流。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分26路搜索陳重文的議會辦公室、住居所、地方服務處，以及李男名下公司台智光、台通光電，約談陳重文、李男等9名被告、5名證人，檢察官漏夜複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告及證人交保或請回。

台北地方法院審理指出，陳重文坦承違反公司法資本不實罪犯行，但就以預先分配機關標案款項層轉得利等部分說法，與證人供述、卷內事證尚有出入，陳男為脫免或減輕罪責，有可能利用與證人的利害關係，與證人勾串，確有事實足認被告有勾串證人之虞。

不過，北院考量陳男權益保障及公共利益維護，並審酌憲法上比例原則，經衡量後認本案尚無羈押必要，晚間裁定陳重文新台幣200萬元交保。北檢表示將提起抗告。

陳重文

延伸閱讀

北市議員陳重文疑似涉貪 法院裁定200萬交保

北市議員陳重文涉貪200萬交保 法官駁回聲押理由出爐

北市議員陳重文涉貪…北檢聲押禁見被駁回 法官裁定200萬元交保

柯文哲指陳重文涉貪應去查蔣市府 蔣萬安回「這4字」

相關新聞

北市議員陳重文涉貪200萬交保 北檢將提抗告

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌數百萬元賄賂，質詢施壓拉高採購預算。台北地檢署...

北市議員陳重文涉貪…北檢聲押禁見被駁回 法官裁定200萬元交保

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌數百萬元賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算，昨被檢...

影／通緝男違停見警攔駕車逃 勇警衝上車喝令停車還搜出毒品

毒品通緝溫姓男子今天搭友人鄭姓男子所開黑色休旅車，因違停在新北市永和區公車停靠區，見員警欲攔車檢查，立即加速由永福橋往北...

北市議員陳重文涉貪200萬交保 法官駁回聲押理由出爐

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌數百萬元賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算；檢廉昨...

菲律賓偵破詐騙中心救出數百人 一名台人在內

菲律賓媒體報導，菲律賓警方14日破曉突襲，救出在菲律賓一處網路詐騙中心工作的數百人，有8名犯嫌被捕，警方在現場發現近90...

辦公室外套被搜出大麻！PEETA葛格否認持毒 稱剛從泰國返台「不知誰放的」

台北市警方日前接獲情資，指綽號「PEETA葛格」的健身網紅黎姓男子涉嫌持毒，員警今早持票搜索，在黎男經營的健身房內一件外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。