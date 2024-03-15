快訊

北市議員陳重文涉貪…北檢聲押禁見被駁回 法官裁定200萬元交保

獨／增資成導火線…新光吳家兄弟爆衝突 數度爭執無交集

獨／大股東遲不掏錢增資…金管會黃天牧震怒！對新光金下「最後3道通牒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦公室外套被搜出大麻！PEETA葛格否認持毒 稱剛從泰國返台「不知誰放的」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
警方詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／攝影
警方詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／攝影

台北市警方日前接獲情資，指綽號「PEETA葛格」的健身網紅黎姓男子涉嫌持毒，員警今早持票搜索，在黎男經營的健身房內一件外套口袋中查獲毒品大麻及大麻電子菸，立即將黎男帶返偵辦，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，警方日前接獲情資，指出29歲黎男涉嫌持毒，中山分局偵查隊、長春路派出所組成專案小組展開蒐證調查，經多日埋伏跟監，掌握黎男動態後，今早10時持票前往黎男健身房、倉庫、住家搜索，果真在黎男位於中山區南京東路上的健身房辦公室中，一件外套口袋內搜出一包大麻（約10公克）及大麻電子菸。

據悉，黎男初步否認持毒，稱剛從泰國返台，口袋裡的大麻不知道是誰放的，警方將其帶返偵詢，對黎男毛髮採證送驗，進一步釐清黎男是否涉毒，因黎男為知名人物，許多藝人、網紅會到黎男健身房健身，警方也調閱相關監視器，過濾有無其他人員進出黎男辦公室、或有無其他人員涉案，警詢後傍晚6時許將其依法送辦。

黎男熱衷健身，曾從肥胖身材減重塑身成健美身材，也常拍片在Youtube頻道上分享健身心得，近年經營健身房並推出健身餐，其健身房官網介紹顯示，他畢業於紐西蘭奧克蘭大學的營養系和食品科學系，曾鑽研運動營養學，除推出健康餐盒、成立電商平台，旗下健身品牌也有私人教練課程及營養課程，先前也曾在超商通路上推出自己代言的雞胸肉。

黎男2022年間向女友求婚後，因訓練時後空翻摔傷，有驚無險，引起媒體關注，婚姻維持1年多後結束，再度引起大批網友及媒體關注，未料如今涉毒再次出現在媒體鏡頭前。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

健身房 大麻 毒品

延伸閱讀

健身網紅「PEETA葛格」涉嫌持毒 警查獲大麻帶返偵辦中

飛兒前團員阿沁妻子傳涉毒 網紅「花花」住處搜出大麻被逮

相關新聞

北市議員陳重文涉貪…北檢聲押禁見被駁回 法官裁定200萬元交保

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌數百萬元賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算，昨被檢...

辦公室外套被搜出大麻！PEETA葛格否認持毒 稱剛從泰國返台「不知誰放的」

台北市警方日前接獲情資，指綽號「PEETA葛格」的健身網紅黎姓男子涉嫌持毒，員警今早持票搜索，在黎男經營的健身房內一件外...

菲律賓偵破詐騙中心救出數百人 一名台人在內

菲律賓媒體報導，菲律賓警方14日破曉突襲，救出在菲律賓一處網路詐騙中心工作的數百人，有8名犯嫌被捕，警方在現場發現近90...

社會局女科員涉販毒 北市今再開考績會處免職、不發半俸

北市社會局劉姓女科員與周姓男友涉嫌販售二級毒品，交易地點甚至選在市府大樓內，市長蔣萬安震怒並要求社會局移送公務員懲戒委員會...

柯文哲指陳重文涉貪應去查蔣市府 蔣萬安回「這4字」

國民黨籍台北市議員陳重文，涉嫌收取台灣智慧光網賄款，檢察官漏夜偵訊後，向法院聲請羈押。民眾黨主席柯文哲上午表示，他認為，...

藏毒鞋墊下！高港警埋伏4個多月 毒販走路畸形被識破

高雄港務警察總隊去年接獲線報，林姓、陳姓、林姓3名男子藏匿於鼓山區私下販毒，經數月蒐證監控，今年1月初，檢警突擊3人在日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。