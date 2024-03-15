辦公室外套被搜出大麻！PEETA葛格否認持毒 稱剛從泰國返台「不知誰放的」

台北市警方日前接獲情資，指綽號「PEETA葛格」的健身網紅黎姓男子涉嫌持毒，員警今早持票搜索，在黎男經營的健身房內一件外套口袋中查獲毒品大麻及大麻電子菸，立即將黎男帶返偵辦，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，警方日前接獲情資，指出29歲黎男涉嫌持毒，中山分局偵查隊、長春路派出所組成專案小組展開蒐證調查，經多日埋伏跟監，掌握黎男動態後，今早10時持票前往黎男健身房、倉庫、住家搜索，果真在黎男位於中山區南京東路上的健身房辦公室中，一件外套口袋內搜出一包大麻（約10公克）及大麻電子菸。

據悉，黎男初步否認持毒，稱剛從泰國返台，口袋裡的大麻不知道是誰放的，警方將其帶返偵詢，對黎男毛髮採證送驗，進一步釐清黎男是否涉毒，因黎男為知名人物，許多藝人、網紅會到黎男健身房健身，警方也調閱相關監視器，過濾有無其他人員進出黎男辦公室、或有無其他人員涉案，警詢後傍晚6時許將其依法送辦。

黎男熱衷健身，曾從肥胖身材減重塑身成健美身材，也常拍片在Youtube頻道上分享健身心得，近年經營健身房並推出健身餐，其健身房官網介紹顯示，他畢業於紐西蘭奧克蘭大學的營養系和食品科學系，曾鑽研運動營養學，除推出健康餐盒、成立電商平台，旗下健身品牌也有私人教練課程及營養課程，先前也曾在超商通路上推出自己代言的雞胸肉。

黎男2022年間向女友求婚後，因訓練時後空翻摔傷，有驚無險，引起媒體關注，婚姻維持1年多後結束，再度引起大批網友及媒體關注，未料如今涉毒再次出現在媒體鏡頭前。

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