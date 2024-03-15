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社會局女科員涉販毒 北市今再開考績會處免職、不發半俸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府社會局劉姓女科員（圖）與周姓男友涉販售大麻，警方6日拘提兩人依毒品罪嫌移送。記者林澔一／攝影
台北市政府社會局劉姓女科員（圖）與周姓男友涉販售大麻，警方6日拘提兩人依毒品罪嫌移送。記者林澔一／攝影

北市社會局劉姓女科員與周姓男友涉嫌販售二級毒品，交易地點甚至選在市府大樓內，市長蔣萬安震怒並要求社會局移送公務員懲戒委員會。社會局3月7日召開考績會，劉女未出席遭停職處分，期間可領半薪惹議；今二度舉行考績會，劉仍未到場，最終決議處2大過免職，且停職期間不發半數本俸。

大安警分局今年1月臨檢查獲一名男子持有大麻菸油，他稱與劉姓女科員約在市府內交易，警方3月6日搜索市府與劉女、周男住家，並拘提兩人，依毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後命2人各20萬元交保。

社會局今表示，該名女科員涉嫌違反毒品危害防制條例規定，已嚴重影響本府聲譽，社會局3月7日召開考績委員會，並聯繫該名科員出席說明，但當事人未出席該次會議，未完成陳述與申辯程序。基於維護該員權益，社會局給予7日期間，以完成其陳述與申辯。

考績委員會今再次召開，社會局指出，該員涉嫌違反毒品危害防制條例規定，雖屬私德不佳，但已嚴重影響本府聲譽及市民對政府的信心，同時打擊公務人員士氣，並引發各界負面觀感，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處2大過免職決議。

社會局說，依據公務人員保障法，公務人員針對考核懲處結果不服，依法可於處分令送達次日起算30日內提起救濟，並自收受免職令次日起至處分未確定前停職，又依據公務人員俸給法，停職期間，「得」發給半數本俸。但是，社會局考量此案情節重大，顧及公務人員聲譽、社會大眾的觀感，決定不發給半數本俸，希望同仁以此為戒，切不可以身試法。

社會局強調，為協助同仁對於毒品犯罪防制等建立正確法制觀念，將於近期辦理教育訓練課程，予以加強宣導。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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