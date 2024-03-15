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民進黨南市主委遇球棒襲擊 2嫌投案裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

民進黨台南市黨部主委潘新傳前天遭24歲蔡姓、19歲李姓男子持球棒襲擊，但人未受傷，2嫌案發後1小時主動向警方投案，唯2嫌口風很緊，一概回應不知道、不了解，經檢方複訊後昨晚向法院聲押，台南地院今中午認2名被告有滅證及反覆實施同一犯罪之虞，裁押禁見。

台南地院指出，兩男經訊問後，佐以聲請書相關證據，有參與犯罪組織、傷害、強制及毀損罪，犯罪嫌疑重大。

且2被告顯已有逃亡事實，又有刻意隱藏其犯罪事證情形，且有其他共犯參與，在相關共犯尚未到案，相關共犯涉案情節、犯罪動機仍待調查整清，倘予交保在外，認兩人有滅證、偽造、變造證據或勾共犯或證人之虞。

台南地院表示，本件案發過程，除被告外，尚有其他共犯，似以組織性、集團性等多人共同犯罪方式為之，而有反覆實施同一犯罪之虞，且考量相關情節及公共利益等，認均有羈押必要，並均禁止接見通信。

台南市黨部主委潘新傳前天上午8時50分許在自己經營的南區永春護理之家，正與楊姓司機準備開車外出，兩名年輕男子涉持球棒砸車，雙方爆發衝突扭打，造成楊的頭、手部受傷，潘也跌倒；由於有員工出來查看，兩嫌隨即開車逃逸，並棄置車輛再向警方投案。

潘新傳說，並不認識兩名嫌犯，他當時一出門上車，人就衝過來，也沒喊他名字之類就砸車，不清楚是因何糾紛而起。

據了解，24歲蔡姓男子嘉義縣人，曾有國內知名幫派背景，19歲李姓男子屏東人，不排除受人指使。而潘新傳經營長照事業、又身兼民進黨職，糾紛是否與公司或政治相關，檢警釐清中。

案發後，2人將車子棄置中華南路路旁，改搭計程車到南市警第5分局投案，由第6分局接手後帶回調查。但兩嫌未供出動機，李男僅供稱是被蔡姓男子找來，警方從持球棒砸車手段研判警告意味濃厚，且作案後丟棄車輛、手機才向警方投案，似有演練過。

台南地院今中午認蔡姓、李姓2名被告有滅證及反覆實施同一犯罪之虞，裁押禁見。記者邵心杰／翻攝
台南地院今中午認蔡姓、李姓2名被告有滅證及反覆實施同一犯罪之虞，裁押禁見。記者邵心杰／翻攝

台南 屏東 民進黨

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