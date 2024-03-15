失聯移工「揪團」下田見查緝赤腳逃 南市專勤隊逮23人

因農村人口老化外移，台灣農業缺工問題相當嚴重，因有利可圖，失聯移工農忙時節四處流竄打零工，已經從跑單幫變「揪團」，台南市專勤隊接獲情資循線追查，在佳里區一處蘿蔔田發現一群外籍移工，剛要下車盤查，眾人赤腳奔逃，圍捕15人；另在山上區一處民宅找到8名失聯移工，同時調查現場非法工作事證後，依違反就業服務法函送勞政主管機關依法裁處。

台南市專勤隊接獲檢舉，沿海地區有為數不少的「打工族」失聯移工聚集，於是與台南市勞工局聯合，出動20多人查緝，上周行經佳里區一處農田，發現疑似外籍移工正在採收胡蘿蔔，停好車正要了解狀況，沒想到在場數十名外籍移工高聲大喊，從田埂四散奔逃，查緝人員立刻制止並圍捕，還是有不少人逃脫，最後抓到15人，一查全都是逃逸移工。

台南市專勤隊調查，15人中有11名是印尼籍、越南籍則有4名，面對專勤隊員詢問，有些人似乎事前有教戰手冊，說自己只是朋友找來幫忙並沒拿錢，對於是否有雇主一問三不知，由於全數皆逾期居留，依違反入出國及移民法解送至高雄收容所，等待後續驅逐出境。

據了解，由於農村缺人手，無法用機器採摘的作物收成時都會找來外籍移工幫忙，因移工年紀較輕，上手後效率相比於「老人工」可說是翻倍，農民給的報酬和台灣人相同，是不是失聯移工也不重要。

白牌車司機「阿橋」說，他載過不少失聯移工，根據季節四處移動，這個月採蘿蔔，接下來就摘梅子、芒果、芭樂、柚子，哪裡有錢賺就往哪跑，他認為應該有在地人接應，不然一般人根本不會想租屋給外籍移工。