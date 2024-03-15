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影／太想賺大錢！高雄阿伯3度面對車手 付128萬恐血本無歸
高雄70歲劉姓男子上網看見投資高獲利廣告，於今年1月加入飆股群組，但因20萬元血本無歸才知遇上詐騙報警；怎料，2月劉男再受誘惑，將108萬元面交車手後，日前詐團竟要求再支付731萬否則違約，劉男才知二度被騙，經報案後，警方於雙方再次面交時，將2名許姓車手逮捕送辦。
「這是他第二次上當！」岡山分局指出，劉男1月才心動加入網路的股票投資群組，並操作詐團指引的投資平台，這段期間詐團向劉誆稱，保證獲利並佯裝客服人員告知他，須核實身分，因此要面交現金投資，但劉付20萬元給假冒專員後，遲遲未收回投資帳款，才知成了詐騙肥羊，報警處理。
原以為劉男不會再輕信網路上投放的假投資，殊不知，劉男近日再與該詐團搭上線；警方表示，劉男誤信詐騙集團話術，深信透過申購股票賺取高額價差「穩賺不賠」。
2月28日，劉男與詐團約定於面交108萬元現金，本以為這次投資有成，怎料，詐騙集團獅子大開口，竟要求劉男再付731萬元，否則將會面臨違約交割及法律訴訟，這時才知上當，只好悶著頭向警方求助。
員警獲報後，利用雙方約定於植樹節進行面交120萬元時伺機埋伏；當天，分別27歲、20歲的許姓車手前來取款，當場被員警逮捕，並起獲工作手機、工作證、印章、憑據等證物；另警方在兩人犯案車上，查獲K盤及毒品愷他命，全案依詐欺及毒品罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。
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