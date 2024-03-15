果園棄嬰屍 21歲爸19歲媽落網

高雄市林園區山邊道路旁昨發現女棄嬰屍體，警方查獲棄嬰的女嬰父母是年僅19歲的許姓女子和21歲的謝姓男子。記者石秀華／翻攝 高雄市林園區前天發生女嬰棄屍案，警方昨天約談涉案的謝姓男子與許姓女友，兩人供稱嬰兒出生後叫了一聲就沒氣息，不知所措才由謝男將嬰屍丟棄果園，由於女嬰確切死因須由法醫研究所判定，檢方暫時無法認定許女有無涉及生母殺嬰罪，複訊後先命兩人請回，目前依遺棄屍體罪偵辦。

前天上午九點多，林園區清水岩路山邊有果農巡園發現一個塑膠袋，原以為是亂丟的垃圾，靠近一看竟有血水，打開塑膠袋才驚見嬰屍，嚇得報警。

警方勘查案發地，女嬰遭棄屍的地點距離附近西如寺、圓滿園會館約僅兩百公尺，嬰屍臍帶剛剪下，還留有臍帶，研判是剛分娩出生的女嬰，死亡多時。

警方調閱周邊監視器，清查近三百輛汽機車，發現十二日晚上，有輛機車於案發處停留約十分鐘，懷疑是棄嬰者。

警方以車追人，查出騎士是謝男（廿一歲）和許女（十九歲）在苓雅區租屋同居，謝男讀高雄某科技大學、許女念五專，兩人交往多年，警方前天深夜前往逮人。

檢方昨天在殯儀館召開臨時偵查庭，偵訊謝男與許女，許女聲稱不知懷孕幾個月，也沒產檢，當天肚子痛，上廁所時突產下女嬰，她跟謝男都嚇一跳。

兩人供述當時只聽到女嬰哇哭了一聲，就自行剪掉胎盤，將女嬰清洗後，發現女嬰無氣息已死亡，在不知所措下，慌亂將女嬰屍體裝袋，由謝男去熟悉的林園山邊道路丟棄嬰屍。律師李茂增指出，如果女嬰出生時爲活胎，死亡後再遺棄，構成遺棄屍體罪，可處六月以上五年以下徒刑。