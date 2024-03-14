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法男幫帶2100萬元毒品入境換免費遊台 卻落得這下場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

62歲法國男子JACQUET THIERRY ELISEE RENE（中文譯名：雅克）受國際運毒集團成員委託，幫忙自馬來西亞運輸市價2100餘萬元近4.3公斤一級毒品海洛因回台，對方免費支付遊台期間的食宿及交通費用，雅克去年12月先到大馬領取夾藏5包海洛因的行李後搭機來台，入境檢查時遭查獲，桃園地檢署依運輸一級毒品罪起訴雅克，目前羈押看守所。

起訴指出，雅克於通訊軟體WhatsApp先認識姓名年籍不詳暱稱「Dr.Ferkon Dwart」，2人相談甚歡，對方將暱稱「Rolly Wannes」的人給他，並委請雅克協助自馬來西亞將海洛因運回台灣，允諾會幫他支付遊台期間所需的全額交通、旅宿費用。

去年12月6日雅克先到馬來西亞吉隆坡，由運毒集團將裝有4286.44公克海洛因毒品的行李箱交給他，隨即搭乘8日傍晚自吉隆坡國際機場起飛的中華航空CI722班機來台，他於當晚10點 45分在桃園機場接受入境檢查作業時，遭航警局查獲夾藏在行李箱夾層內的5包海洛因毒品，並查扣他的行動電話溯源。

雅克於警詢、檢方偵查中，坦承是幫「Rolly Wannes」將行李自馬來西亞攜帶來台灣，不過他否認運輸一級毒品的犯行，以「我不知道行李箱內是毒品云云」來辯稱。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

62歲法國籍男子JACQUET THIERRY ELISEE RENE受託，幫忙自馬來西亞運輸市價2100餘萬元近4.3公斤一級毒品海洛因回台，在行李箱夾層內遭查獲。示意圖。記者陳恩惠／翻攝
62歲法國籍男子JACQUET THIERRY ELISEE RENE受託，幫忙自馬來西亞運輸市價2100餘萬元近4.3公斤一級毒品海洛因回台，在行李箱夾層內遭查獲。示意圖。記者陳恩惠／翻攝

毒品 行李箱 馬來西亞

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