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遇攔檢搶吸食器塞嘴裡想吞掉滅證 男妨害公務遭起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

王姓男子騎乘機車行經新北市汐止區一處路口時，因交通違規遭員警攔查，原本同意搜索，卻突將毒品吸食器搶回，塞進嘴裡試圖吞下，員警見狀壓制，因過程導致員警手腳受傷，檢方依妨害公務罪起訴王男。

起訴指出，王男去年12月6日晚上9時許騎乘機車行經新北汐止大同路一段、樟樹二路口，因其未開大燈、車牌逾檢註銷，引來張姓警員上前盤查。

張員清查王男身分時，發現王男是毒品查驗人口，遂嘗試取得王男同意，進行搜索，雙方周旋後，王最終同意搜索。

過程中，張員從王男隨身包包內找到一盒菸盒，發現內部藏放硬物，準備進一步查看時，王男突然伸手搶回菸盒，將整個菸盒塞進嘴裡咀嚼，試圖吞下，張員見狀壓制王男，後續發現菸盒內藏有毒品安非他命吸食器。

由於壓制過程張員手指擦傷、膝蓋挫傷，雖張員未提起傷害罪告訴，警方詢後仍依妨害公務罪嫌將王男移送士林地檢署偵辦，毒品部分另行偵辦，士檢近日偵結，認王男妨害公務犯嫌明確，依法起訴。

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士檢近日偵結，認王男妨害公務犯嫌明確，依法起訴。記者李隆揆／攝影
士檢近日偵結，認王男妨害公務犯嫌明確，依法起訴。記者李隆揆／攝影

妨害公務 毒品

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