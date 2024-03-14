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花花、夏天浩持大麻被抓 全國共逮捕涉麻犯嫌290人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

F.I.R成員阿沁的老婆花花、夜店大亨夏天浩等人，昨天因為持有大麻遭警方移送，刑事局今天舉行記者會，指出這次掃蕩全國大麻案件，跨及全台21個地檢署轄區、動員21個警察機關、司法警察1651人次、搜索402處，自3月12日起至今，共查獲栽種、製造、施用及持有大麻犯嫌290人，查獲大麻重量2.65公斤、破獲大麻植栽場3處、大麻植株40株、各級毒品約1.04公斤及毒品咖啡包222包等事證。

刑事局指出，分析去年查獲大麻總重量為1169.3公斤、大麻植株6692株，相較2019年查獲量總重202.86公斤、植株1946株，呈現明顯成長，但去年查獲施用大麻嫌犯僅802人次，不僅查獲大麻重量與施用人次不成比例，且與2019年查獲627人次相比，增加幅度也沒有趕上大麻查獲量的成長比率，警方研判國內仍潛藏大麻施用黑數。

為深入清查施用大麻族群黑數，警方以高檢署2022年規劃全國同步查緝販賣大麻集團的「擊落麻毒專案」成果為基礎，由新北市警察局，報請新北地檢署指揮，透過資料庫及大數據分析，針對專案查緝個案及近期各警察機關查獲的運輸、栽種及販賣大麻案件，深入追查相關毒品流向及組織網絡，鎖定社區可疑持有、施用大麻嫌疑對象。

警方分析過去查獲施用大麻案例發現，部分查獲對象曾在大麻管制較為寬鬆的國家就學或工作，因此有施用大麻經驗，國內也有以大麻具治療難治型癲癇、抑制癌症疼痛等效用，鼓吹大麻合法化，但警政署呼籲，世界各國管制大麻使用情形未盡相同，但依台灣毒品危害防制條例規定，大麻屬第二級毒品，境內非法施用、持有大麻等行為皆涉及刑事處罰，最高可處3年以下有期徒刑，吸食大麻易影響中樞神經系統，出現妄想、幻覺、口乾或眼睛發紅等現象，社會大眾切勿輕忽大麻對於身心健康影響。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

圖左至右為新竹縣警局刑警大隊大隊長李奇勳、新北市警局刑警大隊大隊長蕭瑞豪、刑事局副局長陳炯旭、刑事局偵三大隊大隊長紀延熹、台北市警局刑警大隊副大隊長郭建成。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右為新竹縣警局刑警大隊大隊長李奇勳、新北市警局刑警大隊大隊長蕭瑞豪、刑事局副局長陳炯旭、刑事局偵三大隊大隊長紀延熹、台北市警局刑警大隊副大隊長郭建成。記者廖炳棋/翻攝

大麻 毒品 警察

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