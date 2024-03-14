影／誤會加酒後失控 台籍船長還原遭漁工圍毆、逼下跪認錯驚悚過程

屏東縣東港籍「振銘洋368號」漁船3月7日在模里西斯停泊整補，台籍船長李致銘因管教問題遭多名他船印籍尼船員圍毆受傷，並逼迫下跪認錯道歉，12日晚返國後今天出面還原經過，他說，雖是言語溝通和船工酒後情緒失控的單一偶發事件，施暴者事後也出面道歉，但不能縱容暴力行為，更不該上傳社群網站宣揚，藐視台灣法令和主權，已向東港警方對施暴船員提告傷害罪。

38歲的船長李致銘是琉球人，今天由台灣鮪延繩釣協會理事長李明信和也是船長的父親等人陪同召開記者會；他說，船上只有他是台籍，另有14名印尼漁工，7日在模里西斯路易斯港錨區停泊，旁邊有多艘台灣漁船，下午6時許有他船的數十名印尼漁工在船首喝酒，他出來用印尼文告知小聲點，不要喧嘩影響他人。

他說，回船長室休息後，不久有5至7名不認識的他船漁工敲門進來，氣呼呼地用印尼文要他認錯道歉，他認為自己沒錯，結果被出拳毆打，還被逼迫下跪認錯道歉，期間他的印尼籍輪機長有出面保護他，但其他人不聽，他自認人單勢孤未還手，過程約20分鐘，之後一哄而散，他打電話向代理商求助，由小船接駁上岸就醫，事後才知道影片被漁工PO上網。

他說，起因應是他出面用簡單的印尼文制止喧鬧行為時，他船漁工可能認為是辱罵，加上喝了酒，情緒一時失控出現暴力行為，在外交單位協調事發3天後，3名動手漁工有到醫院向他道歉，表示是誤解語意加上酒後情緒失控，但他無法接受的是將影片上傳至印尼船員群組炫耀，藐視台灣法令和公權力，台灣漁船在國外視為領土的延伸，昨晚已向東港警方對施暴船員提告傷害罪。

「面對暴力，我們不能容忍，更不能向各種形式的暴力低頭！」台灣鮪延繩釣協會理事長李明信說，外籍船員不止打人，還將影片上傳至網路宣揚，此舉不但凸顯台灣人的弱勢，更藐視台灣法令主權，一旦形成風氣有樣學樣，漁船將無法經營，請與外籍船員來源國政府合作宣導違法後果，扼止脫序行為；秘書長何世杰說，也突顯漁業三法修法後過度保護漁工，出現失衡問題。

立委蘇清泉服務處說，在人權原則下，除了注重外籍漁工人權，也不可忽視台灣本籍漁業從業人員的人權，本案除牽涉到民事責任與刑事責任，未來也有待政府與專家持續關注，在國際人權基本原則下我遠洋漁業的相關法律主權問題；台灣遠洋漁業，主雇間的衝突事件，層出不窮，政府應予專案處理，除針對問題提出對策，並給予以預算支援，加強船隻作業的法律規範與倫理教育訓練，以期減少類似不幸事件發生。

漁業署說，該案發生第一時間即派我國駐模里西斯漁業專員與當地代理商協助船長就醫並瞭解及掌握，也與外交部與印尼駐台單位接洽，要求嚴正查處以維當事人權益，近日將指派專人前往調查瞭解實情及訪談船員，調查結果若涉及暴力刑事犯罪部分將由司法機關偵辦，若發現違規也將予以行政裁處；呼籲漁船經營者、船長、船員應不分國籍、同心協力，維持良好情誼，共創三贏，不容許有暴力行為，相關問題均可善用申訴管道。

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