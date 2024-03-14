仍有2人失蹤…大陸漁船翻覆 兩岸聯合搜救難得同框

中國海警與金門海巡隊兩岸聯合在海面進行搜救，留下同框的難得畫面，白色頭盔為陸方人員。圖／金門海巡隊提供 大陸籍漁船「閩龍漁61222」今天清晨在金門海域翻覆沉沒，船上6名漳州漁民落海，目前兩岸聯合搜救，連東碇島上的駐軍也一起加入，中方已救起4人，但其中有2人不幸罹難，另有2人失蹤，持續搜尋中。

金門防衛指揮部也表示，今日清晨東碇島周邊發生陸籍漁船翻覆，船員落海情事，防衛部獲報後立即要求島上駐軍協力環島搜救；有關臉書粉專指出「島上士兵拒絕共軍登陸搜索」一事，應為誤傳，金防部並未直接接獲陸方任何要求。

金防部也指出，秉人道立場，救人為先，現東碇島官兵持續與海巡隊保持聯繫，倘救獲失事船員，將妥善照顧，並交由海巡隊處理後續。

今天一早6時27分，一艘大陸籍漁船在東碇島附近，大約海峽中線以西37.2浬處沉沒，目前兩岸相關單位都在聯合救援中，海巡在7時24分也通知漁會廣播在航的商漁船前往搜救。海巡署金馬澎分署第十二巡防區已經盡最大能量動員前往搜救。

國家搜救指揮中心今天清晨近6時接獲通報，兩岸雙方獲悉後，中國方面派遣廈門S-76C型直升機6架次、海救船「1130」、海巡艦「08707」及「08805」等，於沉沒點20浬半徑範圍內執行搜救任務；海巡署艦隊分署第九海巡隊也派遣4艘船，兩岸聯合救援中。