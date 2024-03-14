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受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

影／台南刑大破獲「喵喵」製毒工廠 200公斤原料可製4萬毒品咖啡包

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市刑大偵六隊偵破喵喵」製毒工廠，查扣大批製毒工具。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大偵六隊偵破喵喵」製毒工廠，查扣大批製毒工具。記者黃宣翰／翻攝
台南市刑大今天宣布偵破「喵喵」製毒工廠，警方查出蘇姓及何姓男製毒師等人涉嫌受姜姓金主委託，在東山區番子嶺工寮製造第三級「喵喵」等毒品。市刑大偵六隊接獲情資蒐證後前往搜索，當場查扣逾200公斤「喵喵」毒品成品、半成品、原料及批製毒工具後，再查出其他5名同夥，蘇、何、姜經法官裁定羈押，另5人以5至10萬交保。

警方查扣第三級毒品喵喵含成品、半成品、原料約200公斤，台南市刑大隊毒緝中心分析，現階段毒品咖啡包市價每包500元，每包重量約3至5公克(以5公克計)，換算重量可製成4萬包毒品咖啡包，總市價約2千萬元。

刑大偵六隊布線掌握情資，蘇嫌（47歲）等人於東山區秘設製毒工廠，製造毒品牟取暴利，該集團以山區工寮為掩護，製毒時間不定。刑大與白河警分局成立專案小組，報請台南地檢察署檢察官蔡旻諺指揮偵辦，深入追查。

製毒工寮位處於東山區番子嶺，極為偏僻，四周林木圍繞工寮隱匿其中，工寮外觀鐵門深鎖、窗戶緊閉。專案人員為蒐證製毒不法，披荊斬棘潛入山區內，歷經數月蒐證，查出明確製毒事證後，請得搜索票。專案小組會同保安警察大隊特殊警力，去年10月7日潛入山區進行攻堅，當場查獲正在製造第三級毒品犯嫌蘇嫌、何嫌（29歲）2人。

當場查扣逾200公斤「喵喵」毒品成品、半成品、原料及過濾設備、秤重儀、液體攪拌機、防毒面具及製造毒品相關試劑及器具。

警方查出，集團製毒係先由蘇、何、姜（24歲）、陳（47歲）、沈（19歲）、許（女，33歲）等成員攜原料進入工寮內，製造第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，再由蘇、何等成員完成製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵），分工極為細膩。

蘇、何2嫌經檢察官聲請法院裁定羈押後，專案小組持續向上溯源，陸續查緝集團6名共犯到案，全案於今年3月8日依違反毒品危害防制條例、製造毒品罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘇姓（左2）、何姓製毒師（右2）被警方依違反毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
蘇姓（左2）、何姓製毒師（右2）被警方依違反毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品

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