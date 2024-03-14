快訊

快訊／又一大陸漁船金門外海翻覆 5人落海兩岸聯合搜救

為何隔3個月？虐童案未在30天提檢討 衛福部：接獲通報時童已死亡

加薩海上人道走廊援助饑荒：有物資船卻沒有碼頭

為了8萬泰銖！泰男走私7.2公斤大麻 闖關失敗下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

跨國販毒集團利用疫情解封後報復性旅遊，機場通關擁擠，找來涉世未深年輕人夾帶毒品闖關，22歲泰籍男子BURAPATRI SEETAS去年12月底獲免費食宿、機票來台跨年，卻在入境時遭海關查獲托運行李箱內有市價逾1000餘萬元、重達7.2公斤大麻；他供稱已獲前金5000泰銖，返泰後將可得7萬5000泰銖後謝，桃園地檢署偵結，將泰男依運輸二級毒品等罪將他起訴，目前收押中。

起訴指出，BURAPATRI SEETAS去年12月間受LINE暱稱「Mr.D」姓名年籍不詳的泰國籍人士委託，由對方免費提供來台機票加酒店的旅遊行程，只要幫對方隨身攜帶一只裝有大麻的行李箱入境來台即可，若能成功完成這次運輸任務，將可獲得8萬元泰銖(相當六萬八台幣)酬勞；雙方談妥後，「Mr.D」立即匯款泰銖5000元給BURAPATRI SEETAS作為報酬前金。

BURAPATRI SEETAS於去年12月25日搭乘晚間近7點中華航空CI836班機來台，登機前先依照「Mr.D」的指示，在泰國曼谷素萬那普機場出境大廳6號門前，拿取夾藏有7247.48公克大麻的行李箱，辦理托運後登機，並於深夜近11點班機落地入境我國。

BURAPATRI SEETAS卻直等到26日凌晨1點28分才步入桃園國際機場第一航廈欲入境時，經財政部關務署台北關人員攔查，並會同航警局、法務部調查局桃園市調查處開箱檢驗，當場起獲這批市價逾千萬元的大麻毒品，同時查扣BURAPATRI SEETAS與「Mr.D」聯繫使用的手機。

BURAPATRI SEETAS於警詢及檢方偵訊中均坦承不諱，並有他與「Mr.D」雙方的LINE訊息截圖佐證，檢察官偵結，依運輸二級毒品及懲治走私條例等罪將他起訴，由於他在台無親友也固定居所，目前羈押於桃園看守所中。

泰國籍男子去年12月26日從桃園機場入境，行李箱內遭查獲7.2公斤重的大麻毒品。示意圖／本報資料照片
泰國籍男子去年12月26日從桃園機場入境，行李箱內遭查獲7.2公斤重的大麻毒品。示意圖／本報資料照片

桃園 毒品 行李箱

延伸閱讀

阿沁網紅妻「花花」坦承這兩天有呼麻 將面臨戒癮治療

阿沁嫩妻認涉毒！網紅「花花」被架著衝進北檢 坦承持毒複訊後無保請回

涉毒遭搜索起獲大麻！「夜店大亨」夏天持毒 浩訊後無保請回

飛兒前團員阿沁妻子傳涉毒 網紅「花花」住處搜出大麻被逮

相關新聞

阿沁網紅妻「花花」坦承這兩天有呼麻 將面臨戒癮治療

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持大麻遭逮，刑事局今搜索約談李女到案，查獲乾燥大麻花及吸食器；據...

阿沁嫩妻認涉毒！網紅「花花」被架著衝進北檢 坦承持毒複訊後無保請回

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持有大麻，刑事局今搜索約談李女到案，查獲乾燥大麻花及吸食器，詢後...

為了8萬泰銖！泰男走私7.2公斤大麻 闖關失敗下場曝

跨國販毒集團利用疫情解封後報復性旅遊，機場通關擁擠，找來涉世未深年輕人夾帶毒品闖關，22歲泰籍男子BURAPATRI S...

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外「90度鞠躬」 花花哽咽：都是我自己的行為

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持有大麻，今遭刑事局搜索約談到案，由於李女坦承持有大麻，台北地檢...

網紅「花花」認持毒！複訊後地檢署外鞠躬道歉：行為與老公阿沁無關

F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁老婆花花（李汶靜）涉嫌持毒今天遭逮。刑事局配合高檢署執行全國安居肅毒專案，針對全台500多名...

阿沁嫩妻涉毒！刑警帶著推開記者 網紅「花花」快速衝進北檢複訊

F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁老婆花花（李汶靜）涉嫌持毒遭逮。刑事局配合高檢署執行全國安居肅毒專案，針對全台500多名對象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。