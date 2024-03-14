為了8萬泰銖！泰男走私7.2公斤大麻 闖關失敗下場曝
跨國販毒集團利用疫情解封後報復性旅遊，機場通關擁擠，找來涉世未深年輕人夾帶毒品闖關，22歲泰籍男子BURAPATRI SEETAS去年12月底獲免費食宿、機票來台跨年，卻在入境時遭海關查獲托運行李箱內有市價逾1000餘萬元、重達7.2公斤大麻；他供稱已獲前金5000泰銖，返泰後將可得7萬5000泰銖後謝，桃園地檢署偵結，將泰男依運輸二級毒品等罪將他起訴，目前收押中。
起訴指出，BURAPATRI SEETAS去年12月間受LINE暱稱「Mr.D」姓名年籍不詳的泰國籍人士委託，由對方免費提供來台機票加酒店的旅遊行程，只要幫對方隨身攜帶一只裝有大麻的行李箱入境來台即可，若能成功完成這次運輸任務，將可獲得8萬元泰銖(相當六萬八台幣)酬勞；雙方談妥後，「Mr.D」立即匯款泰銖5000元給BURAPATRI SEETAS作為報酬前金。
BURAPATRI SEETAS於去年12月25日搭乘晚間近7點中華航空CI836班機來台，登機前先依照「Mr.D」的指示，在泰國曼谷素萬那普機場出境大廳6號門前，拿取夾藏有7247.48公克大麻的行李箱，辦理托運後登機，並於深夜近11點班機落地入境我國。
BURAPATRI SEETAS卻直等到26日凌晨1點28分才步入桃園國際機場第一航廈欲入境時，經財政部關務署台北關人員攔查，並會同航警局、法務部調查局桃園市調查處開箱檢驗，當場起獲這批市價逾千萬元的大麻毒品，同時查扣BURAPATRI SEETAS與「Mr.D」聯繫使用的手機。
BURAPATRI SEETAS於警詢及檢方偵訊中均坦承不諱，並有他與「Mr.D」雙方的LINE訊息截圖佐證，檢察官偵結，依運輸二級毒品及懲治走私條例等罪將他起訴，由於他在台無親友也固定居所，目前羈押於桃園看守所中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言