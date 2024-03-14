為了8萬泰銖！泰男走私7.2公斤大麻 闖關失敗下場曝

跨國販毒集團利用疫情解封後報復性旅遊，機場通關擁擠，找來涉世未深年輕人夾帶毒品闖關，22歲泰籍男子BURAPATRI SEETAS去年12月底獲免費食宿、機票來台跨年，卻在入境時遭海關查獲托運行李箱內有市價逾1000餘萬元、重達7.2公斤大麻；他供稱已獲前金5000泰銖，返泰後將可得7萬5000泰銖後謝，桃園地檢署偵結，將泰男依運輸二級毒品等罪將他起訴，目前收押中。

起訴指出，BURAPATRI SEETAS去年12月間受LINE暱稱「Mr.D」姓名年籍不詳的泰國籍人士委託，由對方免費提供來台機票加酒店的旅遊行程，只要幫對方隨身攜帶一只裝有大麻的行李箱入境來台即可，若能成功完成這次運輸任務，將可獲得8萬元泰銖(相當六萬八台幣)酬勞；雙方談妥後，「Mr.D」立即匯款泰銖5000元給BURAPATRI SEETAS作為報酬前金。

BURAPATRI SEETAS於去年12月25日搭乘晚間近7點中華航空CI836班機來台，登機前先依照「Mr.D」的指示，在泰國曼谷素萬那普機場出境大廳6號門前，拿取夾藏有7247.48公克大麻的行李箱，辦理托運後登機，並於深夜近11點班機落地入境我國。

BURAPATRI SEETAS卻直等到26日凌晨1點28分才步入桃園國際機場第一航廈欲入境時，經財政部關務署台北關人員攔查，並會同航警局、法務部調查局桃園市調查處開箱檢驗，當場起獲這批市價逾千萬元的大麻毒品，同時查扣BURAPATRI SEETAS與「Mr.D」聯繫使用的手機。