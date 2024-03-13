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網紅「花花」坦承這兩天有呼麻 將面臨戒癮治療

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持大麻遭逮，刑事局今搜索約談李女到案，查獲乾燥大麻花及吸食器；據了解，李女在警詢時坦承有吸食大麻，最後一次施用「是這兩天的事」，警方對李女採尿後移送台北地檢署，檢察官複訊後命李女請回。

司法實務上，依據新世代反毒政策，施用毒品第一次遭查獲，若驗尿結果呈陽性反應，須接受戒癮治療。戒癮治療包括藥物治療、心理治療、復健治療及毒品檢驗， 而戒癮治療的期程，單次最長以連續一年為限。

李汶靜稍早移送北檢時，刑事局幹員以跑步衝撞媒體，差點引爆衝突，李女走出地檢署時，先雙手合十90度鞠躬，向社會大眾道歉，接著說「真的很不好意思，造成大家的困擾，讓你們等那麼久，真的很抱歉。」

李汶靜說，「這件事情完全跟我老公沒有關係，都是我自己的行為，我個人的行為，我會好好面對我的錯誤，也希望未來的身心狀況能越來越健康，不要再去依賴這些不好的東西，真的很抱歉，讓你們等了那麼久，辛苦你們了」。

F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁老婆花花涉毒遭逮，她坦承有吸食毒品。記者林澔一／攝影
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網紅「花花」李汶靜呼麻向社會大眾鞠躬致歉。記者張宏業／攝影
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大麻 復健 毒品

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