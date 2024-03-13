阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外「90度鞠躬」 花花哽咽：都是我自己的行為

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持有大麻，今遭刑事局搜索約談到案，由於李女坦承持有大麻，台北地檢署複訊後命李女請回；李女走出地檢署90度鞠躬向社會大眾道歉，強調這件事跟她老公沒有關係，她會面對自己犯下的誤造。

李汶靜稍早移送北檢時，刑事局幹員以跑步衝撞媒體，差點引爆衝突，李女走出地檢署時，先雙手合十90度鞠躬，接著說「真的很不好意思，造成大家的困擾，讓你們等那麼久，真的很抱歉。」

李汶靜說，「這件事情完全跟我老公沒有關係，都是我自己的行為，我個人的行為，我會好好面對我的錯誤，也希望未來的身心狀況能越來越健康，不要再去依賴這些不好的東西，真的很抱歉，讓你們等了那麼久，辛苦你們了」。

據了解，台灣高等檢察署今日起發動全國性同步掃毒行動，各地檢署發出逾500張搜索票，調集近千名警力、調查局掃蕩，高檢署根據大數據分析統計，李汶靜就是台北地檢署鎖定對象，警方在她家搜出大麻花與吸食器。

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