阿沁嫩妻認涉毒！網紅「花花」被架著衝進北檢 坦承持毒複訊後無保請回

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持有大麻，刑事局今搜索約談李女到案，查獲乾燥大麻花及吸食器，詢後依毒品罪移送台北地檢署；據了解，李女在檢警應訊時坦承持有大麻，且犯後表示悔意，檢察官複訊後命李女無保請回。

李汶靜稍早移送北檢時，刑事局人員以跑步衝撞方式，阻擋媒體拍攝，不少媒體被猝不及防，差點被撞倒在地，有記者連衣服都差點被扯掉，引發在場媒體不滿，差點爆發衝突。現場媒體氣得大罵「你們在幹嘛？」、「請問刑事局現在是在包庇毒販嗎？」。

據了解，台灣高等檢察署今日起發動全國性同步掃毒行動，各地檢署發出逾500張搜索票，調集近千名警力、調查局掃蕩，高檢署根據大數據分析統計，李汶靜就是台北地檢署鎖定對象。

高檢署過去統計顯示，國內查緝大麻、毒品先驅原料數量屢創新高，2019年查獲大麻202.86公斤，去年增為1559.96公斤，大麻株數也從1946株攀升至1萬3001株。

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