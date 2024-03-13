前飛兒樂團阿沁妻涉毒！網紅「花花」被2人架著衝北檢 場面混亂險爆衝突

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁的妻子、網紅「花花」李汶靜涉持有大麻，被高檢署執行安居緝毒專案查獲，刑事局今搜索約談李女，查獲乾燥大麻花及吸食器，晚間依毒品罪移送台北地檢署；不過，李女抵達北檢時，刑事局以跑步衝撞媒體方式，阻擋媒體拍攝，不少媒體被猝不及防，差點被撞倒在地，引發在場所有媒體不滿，差點與刑事局爆發衝突。

刑事局車輛抵達北檢後，大批攝影記者圍上前準備拍攝，此時2名刑事局幹員大喊「讓開、讓開」，接著架著李汶靜用衝撞方式推開人群，多數媒體立足未穩，一路被逼得後退，差點絆倒跌跤，進入北檢後上演追趕戲碼，現場媒體氣得大罵「你們在幹嘛？」、「請問刑事局現在是在包庇毒販嗎？」、「為什麼要擋？」現場有記者不滿，直接用肉身技術性擋著刑事局「護駕」，連衣服都差點被扯掉。

李汶靜在警方護送中進入北檢，目前由檢方偵訊。