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傳民進黨南市主委遭毆！潘新傳司機頭部挨打送醫 2男持棒砸人車犯後投案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

民進黨台南市黨部主委潘新傳今天上午近9點在他經營的南區永春護理之家門前，與司機要搭車外出時，突然有2名年輕男子持球、棍棒毆打潘與司機兩人，潘與對方拉扯時跌倒，無明顯傷勢；潘的司機則被打到頭送醫，2人還涉嫌砸損3輛汽車、於逞凶後向警方投案，台南市警六分局表示，全案將依傷害及毀損罪嫌調查。

據了解，潘新傳今天與司機在永春護理之家正要搭車外出到民進黨市黨部，突然有兩名年輕男子現身分持球、棍棒朝他與司機毆打，他看到對方來勢洶洶，即與對方拉扯、阻擋，雙方拉扯時，他不慎跌倒，身上沒有明顯傷勢。

潘的司機遭對方拿棍棒打到頭部，傷勢不嚴重，送醫治療。後來，護理之家多名員工跑出來查看，兩名男子即駕車離去。

案發後，潘新傳向警方報案，年約蔡姓與李姓男子則在上午10點多，向台南市警五分局投案，護理之家轄區的台南市警六分局警方接手帶回兩嫌查辦，釐清2名男子犯案動機。蔡男有幫派背景。

據悉，對於遭到暴力相向，潘新傳說並不認識兩名逞兇男子，不清楚對方行凶動機，他個人判斷可能與護理家公司內部員工、司機糾紛或照顧院民產生與家屬的醫療糾紛有關，他不知道為何會被暴力相向，凶嫌逞凶動機需要由警方去調查、釐清。警方表示，全案將依涉嫌傷害及毀損罪嫌調查，並釐清犯案動機。

民進黨台南市黨部主委潘新傳經營的南區永春護理之家門前，今天發生2名男子持球、棍棒暴力相向。記者黃宣翰／翻攝
民進黨台南市黨部主委潘新傳經營的南區永春護理之家門前，今天發生2名男子持球、棍棒暴力相向。記者黃宣翰／翻攝

台南 幫派 民進黨

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