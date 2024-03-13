影／板橋捷運站旁違停拉K 見警盤查躲進土地公廟仍遭逮

新北市捷運板橋站1號出入口大前天傍晚有1輛轎車違規停車，板橋警方獲報到場時聞到濃厚的燒塑膠味，立即要求車上20歲駕駛洪男、19歲簡姓、楊姓乘客下車受檢。不料坐在後座的楊男下車後突然拔腿狂奔。警員通報攔截圍捕，不久後在附近土地公廟內逮捕楊男，並在3人身上起出K他命，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，10日下午5時許板橋警方接獲民眾檢舉，在捷運板橋站1號出入口轉彎車道處，有1輛白色轎車違規停車，車內還飄散出塑膠味疑似吸毒。板橋派出所警員吳明哲、李家豪到場後就聞到濃厚的燒塑膠味，立刻要求洪姓駕駛及坐在副駕駛座的簡男、後座乘客楊男下車接受盤查。

當警方經詢問有無攜帶違禁物，坐在後座的乘客楊男下車後突然拔腿狂奔，警員立即上前追緝並通報實施攔截圍捕，最後在文化路一段81巷內土地公廟前將楊男壓制逮捕。洪男等3人坦承吸毒，並自行交付K他命香菸及1包K他命，警方詢後依毒品罪嫌將3人送辦，洪男因毒駕再依公共危險罪嫌送辦。

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