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影／邊開毒趴邊歡唱...台南毒蟲將租屋改成KTV包廂 起出毒品2.3公斤

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲李姓男子等3人涉嫌在台南市北區租屋處持有大量毒品，警方昨天下午2點多前往搜索，查扣毒品咖啡包、電子菸、含有安非他命和K他命混合式毒品共約2.3公斤。據了解，他們還將租屋處房間裝潢成KTV包廂，邊開毒趴邊唱歌享樂，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方於日前線上巡邏查獲某計程車司機涉嫌持有毒品，懷疑他代為送毒品，經溯源追查並同時接獲友善通報，鎖定在北區某民宅內，疑似藏有大量毒品，經追查蒐證並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天台南市警五分局、聯合台南市刑警察大隊、保安警察大隊，在北區某民宅內，查獲30歲李姓男子、22歲許姓男子、27歲沈姓男子在內集體施用毒品。

警方出動專案警力20人，同時請求保安警察大隊霹靂小組支援，於第一時間執行攻堅壓制，李姓犯嫌等人見大批警力前來，立即趴地不敢反抗。

辦案人員並查獲大量混合式毒品，現場起出毒品咖啡包、電子菸、第三級毒品K他命、含有毒品反應不明混合粉末及液體、攪拌鍋具、磅秤、菸彈、K盤及犯罪用手機等物。查扣混合式毒品粗估重量達2.3公斤之多，全案詢後依毒品危害防制條例罪嫌先行解送臺南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。

市警分局長洪宏榮表示，查緝毒品為政府主要行動方針，這次毒品查緝成效卓著，將持續防毒、緝毒，阻絕毒品於轄區之外，有效淨化轄內治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子涉嫌持有大量毒品，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌持有大量毒品，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
警方破獲毒品案，查獲大量混合式毒品，毒品咖啡包、電子菸、第三級毒品K他命等物品。記者黃宣翰／翻攝
警方破獲毒品案，查獲大量混合式毒品，毒品咖啡包、電子菸、第三級毒品K他命等物品。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品 警察

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