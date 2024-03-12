快訊

鴻海爆量點火、散熱族群強勢 台股上漲188點收19,914點 台積電漲4元

惡保母虐死1歲男童…友人不忍公布LINE對話紀錄：社工真的有訪視？

力積電技轉晶圓製造為何選印度？一表看台科技業布局

缺2萬約小額放貸救急…見面卻亮槍洗劫 高雄男奪車逃5小時被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄53歲林姓男子昨晚9時許約曾姓友人出來借錢，曾男赴約後，林男竟持槍搶走6、7萬元及4支手機，警方獲報後，今凌晨2時許在九如四路逮捕林男，起獲改造手槍1把、子彈9顆，現金2萬5千餘元，全案依強盜、槍砲等罪嫌移送雄檢偵辦。

警方調查，曾男在高雄地區經營小額借貸，林男近日因需要現金度日，聯繫上曾男，佯稱要借2萬元救急，曾男同意後，昨晚9時許，帶著現金和林約在鼓山區青海路碰面，

曾男到場後，林男隨即拿出手槍恐嚇曾男下車，將曾身上現金、手機洗劫一空後，開著曾男的轎車逃逸。

警方獲報後，兵分多路調閱監視器，林開車行駛至苓雅區後，改搭計程車、機車逃逸，刻意製造斷點，最終在今凌晨3時40分許，在九如四路被警方逮捕。

員警在林男身上查扣改造手槍1把、子彈9顆，現金2萬5090元、手機5支、平板1部；曾男供稱遭劫現金約6萬多元，但林身上僅扣2萬多元，警方仍在釐清涉案金額。

林男被逮後坦承犯案，稱因欠錢鋌而走險，全案依強盜、槍砲彈藥管制條例等罪嫌，今移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。

林男被逮後遭警方壓制在地。記者張議晨／翻攝
林男被逮後遭警方壓制在地。記者張議晨／翻攝
林男被逮後遭警方壓制在地，身上扣到子彈及改造槍支。記者張議晨／翻攝
林男被逮後遭警方壓制在地，身上扣到子彈及改造槍支。記者張議晨／翻攝

強盜 監視器 計程車

延伸閱讀

高雄都會公園生態池枯竭變滯洪池 自管處與高市水利局計畫「加水」

國際自由車環台賽跨高雄11區 警採「滾動漸進」交管

長榮航空開航高雄-香港航線 4月12日起每日一班

台北警員KTV遭告性騷 高雄學弟濫權幫調監視器2人被起訴

相關新聞

缺2萬約小額放貸救急…見面卻亮槍洗劫 高雄男奪車逃5小時被逮

高雄53歲林姓男子昨晚9時許約曾姓友人出來借錢，曾男赴約後，林男竟持槍搶走6、7萬元及4支手機，警方獲報後，今凌晨2時許...

影／台中越南夜店毒趴見警來毒品丟滿地 172名男女花1天才驗完尿

台中檢警偵辦東協廣場內越南夜店毒趴，上周六晚動員百名警力到場圍堵，除抓到台籍負責人杜姓男子及2名幹部，現場172名越南籍...

殉職警蘇昱鴻家屬盼骨灰能安奉軍人公墓 警署長允諾協調處理

基隆殉職警員蘇昱鴻今天上午舉行告別式，內政部政務次長吳容輝、警政署長黃明昭及金門立委陳玉珍都到場致意。蘇昱鴻遺體火化後骨...

高虹安案檢方爭議多？ 爆「潑咖啡」滅證 律師這樣分析

新竹市長高虹安在市長選前被指控擔任立委期間，涉嫌詐領46萬元助理費，檢方高虹安前助理暫停錄音16分鐘成為羅生門，立院質詢...

基隆殉職警蘇昱鴻「任務完成」 警政署長率警列隊敬禮送別

基隆市警局八堵所24歲警員蘇昱鴻上月29日執勤時，在值班台遭簡男駕駛貨車衝撞，蘇昱鴻被撞傷重不治殉職。蘇昱鴻告別式今天上...

校園割喉案死者父親提4主張：過多包容只是放縱

新北市校園割喉案全國矚目，新北地方法院少年法庭2月底、3月初裁定，郭男及涉嫌教唆少年犯案的林女延長收容。死者楊姓父親昨晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。