缺2萬約小額放貸救急…見面卻亮槍洗劫 高雄男奪車逃5小時被逮

高雄53歲林姓男子昨晚9時許約曾姓友人出來借錢，曾男赴約後，林男竟持槍搶走6、7萬元及4支手機，警方獲報後，今凌晨2時許在九如四路逮捕林男，起獲改造手槍1把、子彈9顆，現金2萬5千餘元，全案依強盜、槍砲等罪嫌移送雄檢偵辦。

警方調查，曾男在高雄地區經營小額借貸，林男近日因需要現金度日，聯繫上曾男，佯稱要借2萬元救急，曾男同意後，昨晚9時許，帶著現金和林約在鼓山區青海路碰面，

曾男到場後，林男隨即拿出手槍恐嚇曾男下車，將曾身上現金、手機洗劫一空後，開著曾男的轎車逃逸。

警方獲報後，兵分多路調閱監視器，林開車行駛至苓雅區後，改搭計程車、機車逃逸，刻意製造斷點，最終在今凌晨3時40分許，在九如四路被警方逮捕。

員警在林男身上查扣改造手槍1把、子彈9顆，現金2萬5090元、手機5支、平板1部；曾男供稱遭劫現金約6萬多元，但林身上僅扣2萬多元，警方仍在釐清涉案金額。